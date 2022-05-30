新郎迎親被刁難！伴郎出狠招「丟煙霧彈轟炸新娘房」 炸出苦臉大媽

「迎親鬧婚」是結婚習俗中一種有趣的現象，新郎與伴郎們要想辦法通過新娘親友、伴娘們的考驗，最後「叫門」成功才能娶回美嬌娘。近日，大陸網上流傳一段誇張迎娶現場畫面，由於女方親友團百般刁難，眼看新郎難以闖關成功，伴郎便朝新娘房內丟擲2枚煙霧彈，炸得房內所有人全都逃之夭夭。

根據網易號《落落視角》報導，中國河北省石家莊一戶人家26日辦喜事，新郎與伴郎們正在努力「闖關」，想辦法順利迎娶新娘，但女方親友與伴娘們百般刁難，儘管該給的紅包都給了，到了「叫門」時，新娘卻怎麼樣都不肯出房門。

從當時記錄下來的畫面看來，新娘房內聚集許多人，眼看怎麼樣都未能成功把新娘請出房門，伴郎們心生一計，拿出2枚小型煙霧彈丟進新娘房內，煙霧彈瞬間炸開，親友大媽、攝影師小哥等人都被濃密煙霧給燻了出來，甚至連新郎也都被炸得灰頭土臉。

迎親現場被伴郎們狠狠大鬧一場，不少網友見了卻直搖頭，認為這種鬧場方式「會不會太過分了？」美好婚禮就這樣被毀了，搞不好因此惹怒美嬌娘，也有人提醒「這種鬧場方式幾乎是殺敵一千，自損八百」，切記要懂得分寸才是。

事後，疑似丟擲煙霧彈的伴郎吳先生受訪表示，他和新郎是髮小（北京方言詞，指從小一起長大的玩伴），新郎以前也曾擔任其他朋友的伴郎，「當時他鬧（場）得特別厲害，所以輪到他結婚時才決定出狠招」。