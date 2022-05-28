大樓樓頂爆開現巨大裂縫伴隨落石 當局稱：還在評估中

大樓頂層居然裂開了！有大陸網友日前大爆浙江溫州有大樓出現達數米長的超誇張裂痕，而且牆體鬆脫到高空有落石砸到門口。

影片所見裂痕剛好落在「大樓」兩字之間，是從最頂端裂開。現時大樓入口處已放置「高空有落石」告示，當局指已派員評估情況，正着手處理。但網友質疑樓體已經裂開：「屬於危樓了，還用評估？」有大陸網友稱溫州「鑫泰大樓」的樓頂裂開了，巨縫達數米長。

有大陸網友日前爆料，指浙江溫州瑞安一棟叫「鑫泰大樓」的大廈樓頂出現牆體脫落問題，已經有2次高空落石，落點正在大樓的主入口處，幸無人受傷。現場可見大樓有數條「肉眼可見」的裂縫長達數米，非常嚇人，大樓隨後拉了封條及告示牌，以防有人接近。

網上瘋傳的影片則見到巨縫剛好斷在「大樓」兩字之間，入口放出告示，寫着「高空有落石，此處禁止通行」，下款是東山街道辦處。至5月26日，瑞安住建局派了相關部門人員去評估，回覆內媒指目前已知道情況，「已經在那裡進行處置了，在處置過程中房子出現問題，我們肯定要對房子進行一個評估」。巨縫震撼網友「嚇得我都裂開了」，質疑已經不需要評估而是疏散附近的人，「評估還能撐幾年？」、「樓體都裂開了，屬於危樓了，還用評估？」。

陸媒指該大樓樓高約25米、有7層，住了60戶人，雖然建在巾子山，但沒被列入巾子山團塊改造範圍，所以附近大樓雖已被騰空，但只剩鑫泰大樓沒清拆的局面。瑞安政府網站的里安問政，曾有相信是住戶的網友提到，10年前附近物業打樁時，鑫泰大樓就已經出現過裂口，之後其他物業打樁時大樓再變脆弱，還經常性搖晃。至今年4月底，有住戶再度發出質問，指大樓全體住戶的拆遷意願非常強烈，「達到99%」，只剩下1戶「釘子戶」，希望政府了解居民意願，覺得大樓有安全隱憂，應盡快跟進處理。

溫州「鑫泰大樓」的樓頂裂開了，巨縫達數米長。微博影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》