聽新聞
test
0:00 / 0:00
港方艙員工遭爆「領11萬打麻將」 煮火鍋煮到跳電惹議
網上流傳照片，指洪水橋方艙有工作人員被指於辦工時間打麻將，甚至煮火鍋導致跳電，引起全城嘩然，指員工月收3萬（約新台幣11.2萬）打牌吃火鍋，摸魚程度匪夷所思。有網友指政府工一直都「hae底」（指拖延、怠慢），摸魚也是家常便飯。
負責管理洪水橋方艙的入境處，收到投訴後採取行動，指有兩名涉事合約員工，根據僱傭合約停職停薪及進行紀律程序，另外有兩名合約員工已離職。入境處又強調，涉事人士均並非入境處人員。
有網友揶揄處方將責任推卸得一乾二淨，非常高招，又指對政府工的摸魚行為見怪不怪。早前在香港連登討論區，有網友發文「上班做過最離譜的摸魚是什麼？」，有留言分享在政府工程地盤的摸魚經歷，令其他網友嘖嘖稱奇。
有網友驚訝，原來地盤工是摸魚重災區，怪不得很多工程延誤，而且經常超支，亦有網友指出，受人錢財理應做好自己份內事，摸魚是不負責任的表演，更不應該沾沾自喜。
延伸閱讀：
中大生呻讀書脫貧時代已經過去 列6大無前途神科醫生律師都上榜
104個地區民眾智商最新排名！香港人IQ低過伊朗、美國幾乎排包尾
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言