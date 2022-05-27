港方艙員工遭爆「領11萬打麻將」 煮火鍋煮到跳電惹議

網上流傳照片，指洪水橋方艙有工作人員被指於辦工時間打麻將，甚至煮火鍋導致跳電，引起全城嘩然，指員工月收3萬（約新台幣11.2萬）打牌吃火鍋，摸魚程度匪夷所思。有網友指政府工一直都「hae底」（指拖延、怠慢），摸魚也是家常便飯。

負責管理洪水橋方艙的入境處，收到投訴後採取行動，指有兩名涉事合約員工，根據僱傭合約停職停薪及進行紀律程序，另外有兩名合約員工已離職。入境處又強調，涉事人士均並非入境處人員。

有網友揶揄處方將責任推卸得一乾二淨，非常高招，又指對政府工的摸魚行為見怪不怪。早前在香港連登討論區，有網友發文「上班做過最離譜的摸魚是什麼？」，有留言分享在政府工程地盤的摸魚經歷，令其他網友嘖嘖稱奇。

有網友驚訝，原來地盤工是摸魚重災區，怪不得很多工程延誤，而且經常超支，亦有網友指出，受人錢財理應做好自己份內事，摸魚是不負責任的表演，更不應該沾沾自喜。

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文章授權轉載自《香港01》