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16歲女在校產嬰稱遭同學父性侵3次 老師：沒發現徵兆

香港01／ 姜庚宇
雲南16歲女學生疑遭性侵產子。圖/香港01
雲南16歲女學生疑遭性侵產子。圖/香港01

雲南16歲初一女生小夢（化名）於5月4日在校舍誕下男嬰。她自述，去年7月上學的途中曾遭同學父親性侵，前後共性侵三次。而該校老師則表示，沒有發現異常徵兆。

陸媒報導稱，該女生涉事學校老師表示：「從來沒有半點徵兆和信息，同學沒發現，家長沒發現，學校老師沒發現，包括體育課和她家庭的體力勞動依然正常進行，沒有半點異常」。

5月25日，雲南鎮雄縣公安局發布警情通報，稱5月6日10時許，縣公安局花山派出所接花山鄉村民黃某軍報警稱，其堂妹黃某某被同村村民蔡某洪強姦。縣公安局受案並開展調查，於5月7日立案偵查，發現蔡某洪有重大作案嫌疑，目前已將其刑拘，案件正在進一步辦理中。

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文章授權轉載自《香港01》

性侵 女生

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