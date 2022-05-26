超帥男閨密「婚禮獻唱」她秒哭 聽這句歌詞新郎表情逐漸母湯

在婚禮上為好朋友獻唱一曲，場面必定很溫馨又有愛。大陸就瘋傳1段影片，顯示2名新娘的帥氣男閨密在婚宴上獻唱祝褔好友，但台下新郎的反應則引起熱議，特別是唱到一句「終於有他替我愛你啊」，新郎立時收起原本早已僵硬的笑容，與旁邊哭成淚人的新娘相映成趣，網民都笑言「如果眼淚有顏色，一定是綠色啊」。

該段大陸網絡流傳的影片顯示，在1個婚禮上，新娘2名男性好友穿起帥氣西裝上台，為她獻唱大陸歌手張詩莉的《閨蜜的話》一曲，影片以分割畫面呈現，一邊是兩人唱歌，另一邊則是新郎和新娘反應。

獻唱初期新人都有說有笑，但後來新娘聽著聽著就哭起來，全程感動得抹淚，而新郎則一直撓起雙手，沒表情地緊挨著椅背，當新娘轉頭看一看他時，即勉強露出僵硬的笑容。不過直到男閨密唱到「終於有他替我愛你啊，別對我放心不下會好的」這一句時，新郎的臉色「失守了」，笑容秒速收起並表情凝結，場面湧來一陣尷尬氣氛。

影片引起網民熱烈討論，有人指從新郎身體語言來看，明顯對2位男閨密感拒抗，「在想：我就看你倆今天唱出個什麼花來」、「抱著胳膊是防衛狀態」、「聽到這句，新郎終於崩不住了」，而留言欄更出現一片「綠色的新婚快樂」。有網民則指新郎介意得合理，「男人最懂男人，你們信單純男閨密麼？」、「關鍵是新娘的反應屬實理解不了」。

其中1名獻唱的男友人是新加坡男歌手孫英豪，曾參加多個歌唱節目，2020年更參加中國優酷男團選秀節目《少年之名》，現時Instagram擁8萬多名粉絲追蹤。（IG「sealfred」圖片）事件爆紅後，女主角再和2名男閨密拍片澄清，不只演唱完整版《閨蜜的話》，更強調老公沒有生氣，亦認識兩人，沒有吃醋的狀況，只是新郎比較木訥沒有表情，並透露正是老公幫忙拍攝這段澄清影片。

除了新郎反應外，男閨密的身份亦引發熱議，原來其中1名獻唱的男友人是來自新加坡的男歌手孫英豪，曾參加多個歌唱節目，2020年更參加中國優酷男團選秀節目《少年之名》，現時Instagram擁8萬多名粉絲追蹤。他近日在社交平台亦有上載該段影片，並在帖文中表示「在最好朋友的婚禮上，與另一位最好朋友獻唱」，獲得數千讚好。

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文章授權轉載自《香港01》