大逆轉！男童毀天線寶寶賠20萬 業者發聲明道歉並全額退款

旺角朗豪坊玩具店KK plus的巨型天線寶寶公仔被小童撞跌一事，責任誰屬掀起熱議。被網民指責無旁貸的，KK plus母企凱知樂於24日下午4時許發出最新聲明，指已慰問家人及小朋友情況，並已全額退款。《香港01》向小童父親鄭先生了解，他指聲明內容合理，與店方經理透過電話交涉，對方態度友善及良好，表現有悔意，亦承諾會退回款項，但拒絕店方送贈禮品，「對於這件事我並不想占便宜」、「我是對事，不是冀望你送的禮品。」

鄭先生知悉聲明內容後表示合理。他指與KK plus經理已透過電話溝通，形容對方態度友善，有悔意，說法亦有理，他引述經理說法﹕「真的非常不好意思呀」、「我們都了解了這個情況，我們店舖擺設方式並不是非常妥當，對次這個問題我們已經緊急進行商討」，對方承諾會退回全數款項。

他憶述當日店員在天線寶寶損壞後，說了一句﹕「你的小孩有踢了一腳」，他意會為「兒子闖禍」，踢完一腳又一腳，遂只想盡快了事。兒子全程呆若木雞，站在原位未能反應。他刷卡支付3萬元的「成本價」後，便向妻兒稱﹕「一切都搞定了，沒有問題啦，走啦、走啦」，兒子才有反應隨父母離開。

他回想事件仍「覺得怪怪的」，「一直覺得兒子幹嘛要踢那個模型」。雖然事後他不曾向兒子提及事件，但心中難免判了是兒子的錯，數度無法控制脾氣。直至數秒的影片流出後，「老婆眼淚都流出來了，我都想大喊」，擔心錯怪兒子造成其心靈創傷。

如今鄭先生希望店方可向其披露事發前後的監視器畫面，讓他了解來龍去脈，包括兒子是否在碰倒模型前，曾踢模型一腳。他指在知悉事件全局，若兒子果真曾踢了模型，會作出教育，惟經理初步拒絕要求稱﹕「不好啦，我不想讓你的小孩感到不開心。」

母企凱知樂最新聲明全文如下：

就近日發生的大型藝術玩具產品事件，我們首先向事主一家帶來的不便致萬二分的歉意，亦向關注事件之客人帶來不便致歉。我們高度重視每個客戶，並馬上作內部跟進以及和有關家庭聯絡，慰問家人及小朋友情況，並已全額退款。 我們十分重視及感謝大家近日對我們提出的意見及建議，我們會即時作出改善及避免發生同類事件。 感謝大家的體諒及支持。

朗豪坊KKplus如常開門，呂姓經理承認今次5歲童挨跌天線得得B事件，沒有為展品做好保護是店方問題。馮國良攝

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文章授權轉載自《香港01》