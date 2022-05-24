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28歲男考進警察學院受訓第一天 被揭欠繳交通罰款遭通緝

香港01／ 撰文：凌逸德
圖為香港警察學院見習督察和學警。中通社資料照
圖為香港警察學院見習督察和學警。中通社資料照

香港警察學院驚揭有學警是通緝犯！《香港01》獲悉23日有新一屆學警首日入班，進入黃竹坑警察學院訓練，其間有長官發現一名學警為通緝犯。該學警因未繳交交通罰款，被法庭通緝。據知警方事後已將該名學警帶返香港仔警署處理。

消息稱，涉事的28歲學警，早於大約一個月前通過警方招募程序，成功獲得聘用，並於23日第一日進入警察學院受訓。未料有學院教官按慣常程序核對學警的資料時，竟發現他被法庭通緝。消息又稱，有關通緝令是涉及一宗因為違例泊車事項（Pol 525），有人遭票控罰款但逾時未交罰款，法庭於是發出通緝令。

據了解，該名學警投考警隊前，曾任職中港司機，其任職公司以其個人資料作為登記車主，所報地址卻是公司地址，其後車輛因違泊事項被發出定額罰款通知書，惟公司收到告票後沒有處理，事主亦一直不知道有「告票」未交一事。至大約一個月前他獲警隊錄用，當時法庭尚未發出通緝令，故他順利通過警隊審查，至近日法庭才發出通緝令，結果發生學警首日入班被揭為通緝犯事件。據知事主已暫准保釋，法庭下令他須於本月30日出庭應訊。

警方表示，23日經調查後發現一名新入職28歲男學警因欠交交通罰款而被法庭通緝，他已獲准保釋並須於5月30日在東區裁判法院應訊。警方正審視該名人員加入警隊接受學警訓練的資格。警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊定必嚴正處理。

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文章授權轉載自《香港01》

通緝 警察 香港

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