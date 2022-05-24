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小學生作文狂寫290個「吱」 背後原因讓老師哭笑不得

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸一名小學生，用了290個「吱」完成一篇作文，讓老師哭笑不得。圖擷自澎湃新聞
中國大陸一名小學生，用了290個「吱」完成一篇作文，讓老師哭笑不得。圖擷自澎湃新聞

不少國文老師會要求學生們練習寫作，以培養語文書寫、應用能力。不過，中國大陸卻有名小學生，竟用了290個「吱」完成一篇作文，讓老師哭笑不得。

根據陸媒「澎湃新聞」報導，大陸河北張家口一名就讀小學三年級的男童，日前以一篇「我第一次給老鼠的話」為題寫作文，主題看似很有趣，但文章內卻只寫了兩句話，「老鼠都偷東西，我給你的話開始了」，接著就是一連串的「吱吱吱」，全文總共有290個吱字。

負責批改的聶老師表示，男童平時個性調皮，這次是為了「湊字數」，才寫出這篇「吱吱文」。她透露，起初看到這篇作文時她一肚子氣，但後來越看越覺得好笑，「覺得這孩子挺有趣的，挺搞笑的」。事後，她也強調日後會多加強每位學童的「寫作水平」。

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