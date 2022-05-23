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男學車遇超辣短裙女教練崩潰喊不練了 超狂對答笑爆網民

香港01／ 布萊恩
廣西1名男子近日報名駕駛訓練班學車，惟當穿着緊身衣、超短迷你裙的女教練一上車，男子就崩潰直呼「不練了、不練了」。（影片截圖）
廣西1名男子近日報名駕駛訓練班學車，惟當穿着緊身衣、超短迷你裙的女教練一上車，男子就崩潰直呼「不練了、不練了」。（影片截圖）

學車最重要是選個好師傅，才能讓自己專心一意去駕駛，但遇上這位女師傅，恐怕男學員難以集中精神了！大陸廣西1名男子近日參加駕駛訓練班學車，惟當穿着緊身衣、超短迷你裙的女教練一上車，男子就崩潰直呼「不練了、不練了」，更下車埋怨：「你都不想讓我考過的呢！想賺我補考費？」影片於網上瘋傳，不少網民笑言「容易出車禍」、「想重考一次駕照了」，有人則指影片明顯是擺拍，但內容的確惹笑。

綜合大陸媒體報道，片中的「學神」是廣西30多歲男子，他為了工作需要取得駕駛執照，於是到廣西玉林駕駛訓練班學車。事發當天男子在車上等教練，突然看到穿着緊身衣、超短迷你裙、露出白晳長腿的女教練打開車門，並坐在副駕駛上，讓男子當場傻眼，崩潰表示「不練了、不練了」。

從影片見到，男子未待女教練坐定，就直接耍手說「不練了、不練了，我走了、練不了」。突如其來的說話令女教練不明所以，反問「什麼情況？」，男子回應指「妳都不想讓我考過的呢！」女教練聽到一頭霧水，追問「什麼意思啊你？」，男子則叫女教練「妳看一下妳自己打扮吧！想賺我補考費？」，並下車離開。

影片上載到網路後引起熱議，2人的對答令網民爆笑，也有網民笑言遇上這種美女教練「容易出車禍……」、「練啊！肯定練的！」、「還不重考一次駕照了」、「掌握了業績密碼」。但也有網民認為女教練這樣穿着不妥，可能影響學員學習，惟隨即有網民反駁「想怎麼穿是女生自由」、「美女看了賞心悅目啊，有什麼不好」。

不過，有人認為影片明顯是擺拍的搞笑片，雖然片中女子項上掛着類似職員證的物件，但片段中看不出真偽，而且司機從最初就設好手機拍攝，女教練還沒有坐好「不練了」，「反應」實在是過快，加上全程汽車都沒有開動過，女子也沒有說自己是教練，相信只是搞笑影片。

另有網民則發現，有關文章是出自非新聞機構網站，撰文者的署名亦只是代號，既沒有正統新聞機構跟進，也沒有準確事發地點，加上車輛停泊的背景看來不像駕駛學校，所以相信只是「搞搞笑，不是真的有這樣的女教練」。

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文章授權轉載自《香港01》

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