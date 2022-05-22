快訊

文字Live／泰國賽決賽 戴資穎次局17:21丟失與陳雨菲各下一局

111會考／圖表題破5成難再「背多分」 社會科完整試題與答案看過來

111會考／數學科完整試題與答案 火災逃生緩降繩入題、非選跨科目考生驚奇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最狂表白！癡情男網戀6天裸背全是愛的紋身 網傻眼：祝長久

香港01／ 撰文：卡洛兒
男子的裸背全是紋身，右下方有隻可愛的貓咪圖案，往上則有大大小小的紅色心心，而左邊則有一直行大字，疑似用「新細明體」紋上「滿眼都是李洲鑫懿」。（網上圖片）
男子的裸背全是紋身，右下方有隻可愛的貓咪圖案，往上則有大大小小的紅色心心，而左邊則有一直行大字，疑似用「新細明體」紋上「滿眼都是李洲鑫懿」。（網上圖片）

520快樂！5月20日因諧音「我愛你」，被定為網路情人節，不少人都趁機向愛人告白或放閃。大陸就有1名男子在「我愛你」當天，向只交往6天的網戀對象，以超狂手法表達最濃愛意，決定將「身體」獻上，在其背部刺滿心形圖案，並留下一句如山盟海誓般的情話—「滿眼都是李洲鑫懿（女友網名）」。癡情男的行為讓網民嚇破膽，紛紛表示看到傻眼，默默為他祈求交往長久一點，「一定要是真愛」。

該癡情男在朋友圈發千字文示愛，並上載多張紋身圖，他指「520」這天正是他們網戀的第6天，2人相隔1633公里，他每日都等候女友到天黑。男子坦言「520」沒什麼可以送給她，「我以前也沒和任何人過520，我唯一能給妳的就是現在的我，所有我的一切」，這「一切」正是其「很普通也沒多少錢」的背部，希望透過全背刺青，讓女友體會他的愛意，「希望妳能收下這一切，以後我只屬於妳」。

從照片可見，男子右背下方有隻可愛的貓咪圖案，往上則有大大小小的紅色心心，而左邊則有一直行大字，疑似用「新細明體」紋上「滿眼都是李洲鑫懿」，隔著螢幕都感受到這段情是何等刻骨銘心，紋身周園都泛起滿有痛楚感的紅腫。

男子的分享震撼不少網民，總括來說是為他擔心多過祝褔，認為只是6天的網戀竟然用情至深，能下這樣大的決定，「我還看成了6年」、「網戀6天就紋滿背送女友？」、「希望不是網婆變網公」；亦有人擔心涉事女友的安危，感覺一分手就會被報復，「出門注意安全」。有網民則表示要大力為他祈求不要分手，「不知背怎麼辦了」。

延伸閱讀：

港女貪新忘舊一腳踏兩船　搭上新歡卻怕分手傷舊愛心　網民斥自私

男子到女友家見「遺照」　熟悉面孔揭驚人真相　1個原因退回朋友

文章授權轉載自《香港01》

網戀 刺青

相關新聞

最狂表白！癡情男網戀6天裸背全是愛的紋身 網傻眼：祝長久

520快樂！5月20日因諧音「我愛你」，被定為網路情人節，不少人都趁機向愛人告白或放閃。大陸就有1名男子在「我愛你」當天，向只交往6天的網戀對象，以超狂手法表達最濃愛意，決定將「身體」獻上，在其背部刺滿心形圖案，並留下一句如山盟海誓般的情話—「滿眼都是李洲鑫懿（女友網名）」。

美女租房2年不丟垃圾！床被淹沒挖小洞睡 房東崩潰清出27大桶

打扮得乾淨亮麗不等於房間也是整潔！浙江有漂亮女生租住單位獨居2年，日前被揭單位變成惡臭垃圾屋，90平方米的套房塞滿垃圾，甚至難以闢出通道，更堆出1米高垃圾山，地板滿是外賣膠袋及泥巴狀物質，單位內1張雙人床被埋在垃圾海，女生竟在單位中間挖出1個小洞來睡覺。

封控48天後 上海商場台階長草、蘋果門店內滿地落葉

上海浦西地區4月1日實施封控後，到5月18日已經是第48天。攝影師《高_GORDON》當天在個人微博發布數張淮海中路現況...

只差4秒連中2次頭獎！大陸幸運兒笑呵呵拿走1.9億獎金

曾有研究指出，中頭獎的機率約為1400萬分之1，比被雷劈中的機率還要低。在中國大陸甘肅省卻有一名男子不只中了頭獎，還是連中兩次，總共入帳近1.9億新台幣，讓許多網友直呼太幸運了。

被偷到沒內褲穿！少女30條內褲兩月內全遭盜光 見犯案畫面崩潰

中國大陸發生奇葩盜竊案，重慶一名少女於短短2個月被狂偷30多條內褲，被偷到着急又害怕，「連換的都沒有了」，於是決定設置閉路電視查個究竟，果然「不負所託」拍下了犯案的兇手及偷竊過程，讓她看到相當崩潰...

不臭嗎？妙齡女租屋2年未曾倒垃圾 房東：清出27桶

在浙江嘉興，近日一名年輕女孩租房2年未倒垃圾，滿屋堆滿垃圾的影片，成為網上話題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。