美女租房2年不丟垃圾！床被淹沒挖小洞睡 房東崩潰清出27大桶

打扮得乾淨亮麗不等於房間也是整潔！浙江有漂亮女生租住單位獨居2年，日前被揭單位變成惡臭垃圾屋，90平方米的套房塞滿垃圾，甚至難以闢出通道，更堆出1米高垃圾山，地板滿是外賣膠袋及泥巴狀物質，單位內1張雙人床被埋在垃圾海，女生竟在單位中間挖出1個小洞來睡覺。

女生不好意思承認2年沒丟垃圾，終願意退租，房東後來花了2000元找人清潔，清出27大桶垃圾，女生承擔了清潔費及1000元的整理費。房東稱上門時女生就在屋內，人看起來乾乾淨淨，不知道是否生活遭遇挫折才儲垃圾。

不少網民質疑女生可能患了心理疾病，才會出現囤積障礙；有大陸醫生指，如果民眾出現強迫性囤積情況，應該求醫進行藥物及心理治療。

年輕人可能不愛做家務，但這樣住得下人嗎？陸媒報道，浙江嘉興房東小鳳女士收到物管通知，稱她的出租單位長期發出惡臭，鄰居多次投訴不果，希望業主出馬解決。房東稱該名年輕女生已租住單位2年，每月按時交租，沒什麼要求，以為是個穩定好租客。

房東透露女生長得漂亮又白淨，外表看起來也是個整潔的人，以為當中有誤會。她上門了解時，沒想到女生一開門，才驚覺單位已變成垃圾屋！套房面積約90平方米，1人居住非常闊落，但屋內連找條通道都難，原本進門就是個開放式廚房，但已被外賣包裝塞滿，連行李箱入面都有垃圾，地板滿是垃圾袋和泥土似的物質，還有很多鞋子散落地上。

步入單位深一些，更已出現1米高的垃圾山，主要由外賣盒堆成，屋內原來放了1張雙人床，但已經被垃圾淹沒，女生在單位中央挖出小洞來睡覺，「太髒了，你們別說腳都下不去，真的人都進不去」。崩潰的房東問女生多久沒倒垃圾，女生便說2年，「她自己都覺得不好意思，就不住了」，女生稱願意即時退租。

房東告訴陸媒，她上門時女生就在屋內，真的住在裏面，她人還好，沒有弄得很髒，看起來也乾乾淨淨的，不知道是否遇了些問題，精神有點頹廢才會這樣。房東最終花了2000元請清潔人員上來清理垃圾，共清出27大桶，「分類垃圾桶，很大的那種」，女生也願意付清理垃圾的錢，另外再付了1000元的整理費。

網民看完影片大呼惡心，「蟑螂進去都要開導航」，認為看着都聞得出惡臭，「這女孩沒鼻子嗎？」、「發臭了2年怎麼忍得了？」、「這樣能住也是牛」。但不少人提到女生可能有心理疾病，推測她可能有囤積障礙。

陸媒訪問武漢市心理醫院主治醫生馬子龍，他指這些愛好囤積物品的人可能出現「囤積障礙」，是一種病態過度購買或收集疾病，囤積不同收藏，部分人會囤積沒價值的物品，常見的有衣服、報紙、箱、書等，常見動機是想避免浪費可能會用到的東西，如失去這些物品會發怒及焦慮。

這病的發病率約2至5%，沒性別差異，一般和有社交焦慮、依賴性人格特質的人較密切，30%的強迫症患者會出現囤積症狀，如民眾在囤積後會懊惱和自責，但仍不能自控繼續囤積，可能就是患了強迫症。如出現強迫性囤積情況，一般可用抗強迫的方法進行藥物及心理治療。

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文章授權轉載自《香港01》