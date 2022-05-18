長者組團集體去公廁排隊抽廁紙影片瘋傳 有阿姨連抽100張

中國大陸網路流傳片段，顯示重慶綦江萬盛經濟技術開發區三元橋附近1間公廁，聚集了大批長者組團去排隊抽廁紙。片段可見多名老人在公廁門口的廁紙架前排起隊來，輪流抽取免費提供的廁紙，每人每次動輒抽出數十，甚至是超過100張帶走；有人抽完後更會重新排隊，輪候再次取廁紙，拍攝影片的網友也不禁大嘆：「怪不得有時去公廁沒紙。」

片段曝光後引來網友熱議，涉事公廁附近有商戶向當地傳媒反映，指老人組團取廁紙的情況已持續一段時間，即使公廁職員多次勸阻，長者們也不為所動，「就是愛貪小便宜吧」。

有人抽完後更會重新排隊。（微博影片截圖）

負責管理公廁日常運作的職員受訪時也大呻無奈，指免費提供的廁紙每盒約有500至600張，「正常1天1盒是夠的，現在經常很快就沒了」。他們坦言想過很多方法嘗試阻止長者的行動，「最初的廁紙盒可以1次抽取多張，後來更換成現在1次只能抽取1張的」，甚至會安排職員直接在公廁現場告誡長者們不要排隊取廁紙。

有時候真正需要廁紙的廁所使用者也會提醒老人勿貪心，可惜全部勸喻都無效，老人團仍然「我行我素」狂抽廁紙，「實在拿這些老人沒有辦法」。

網友狠批貪小便宜

網友看過片段都紛紛批評片中老人家貪心又缺德，「為了佔這點小利，太丟人了」、「有時候我就會想，有些人是因為窮而喜歡佔便宜，還是因為喜歡佔便宜而窮？」。「看一個城市的管理水平與文明程度，就看公廁內有沒有衛生紙」。

有人則指就長者們多次排隊取得的廁紙根本自己也用不完，而且也差不了多少錢，認為他們缺的不是廁紙，而是道德良心，「不是物質意義上的窮，是精神上的窮，窮到骨子裡那種窮」、「這些人一點都不窮，就是劣根性」。

成都人民公園7天耗1500卷廁紙

事實上，民眾在公廁大量取走免費廁紙的事件在中國大陸常有發生，其中2017年成都人民公園首批購入的1500卷廁紙在7天內耗盡，因園區內遊客浪費和盜竊廁紙的情況極嚴重，園區曾做實驗，南門公廁安裝廁紙盒後，30個蹲位廁所內的廁紙在1個半小時內竟被全部取光。

中國大陸有城市為免公廁的廁紙被濫取，擺放了「掃碼取廁紙」的機器，使用者要掃碼才可以取廁紙，其中早於2018年已有連登仔在深圳見識過該裝備，更貼出圖片分享，不少網友都嘲諷「去屎坑實名制」，又指如果去廁所沒有攜帶手機，恐怕「連屎都沒得擦」。

取廁紙機擺放在洗手台附近、門口位置，螢幕上顯示一個QR code及寫有掃碼取紙的字眼。（高登討論區圖片

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文章授權轉載自《香港01》