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中國超商開在百米峭壁上 網一看全腿軟

聯合新聞網 / 綜合報導
中國湖南石牛寨景區峭壁上有一處高約100公尺的超商，每天需靠員工攀岩補貨。圖擷自「環球人物雜誌」微博
中國湖南石牛寨景區峭壁上有一處高約100公尺的超商，每天需靠員工攀岩補貨。圖擷自「環球人物雜誌」微博

中國湖南石牛寨景區近期在網路上爆紅，因為在景區峭壁上掛著一處便利商店，垂直距離地面約100公尺，工作人員必須每天負重攀岩補貨，雖然商品價格與普通超商無異，但超商畫面一曝光後，立刻引起網友熱議，許多人紛紛表示，一看畫面就腿軟，便利商店員工各個都是武林高手。

根據「上游新聞」報導，該峭壁高約280公尺，由於峭壁上有一個名叫「飛拉達」的體驗項目，遊客攀登過程中為了減少負重，不會攜帶水，且攀登時間需要1至2小時，過程中會耗掉大量能量、水分，景區才在2016年間於峭壁建造一處超商，滿足遊客需求。

中國湖南石牛寨景區峭壁上有一處高約100公尺的超商，每天需靠員工攀岩補貨。圖擷自「環球人物雜誌」微博
中國湖南石牛寨景區峭壁上有一處高約100公尺的超商，每天需靠員工攀岩補貨。圖擷自「環球人物雜誌」微博

由於超商面積僅有2平方公尺，又是輕質建料打造，不會破壞原本的山體結構，內部還設有安全手扣等設備，可以說是非常安全，且若遇上下雨天，體驗設施、超商都不會開放，確保人員安全。景區工作人員表示，超商是由攀岩教練經營，他們幾乎每天負重攀爬100公尺補貨，雖然補貨過程艱辛，但超商內的礦泉水、零食等商品，販售價格都跟一般超商差不多，像是一瓶礦泉水約只要2塊人民幣（新台幣約10元），且支援現金和掃碼支付。

工作人員透露，遊客購物時，教練都會在一旁指導服務，所以過程一切安全，且遊客還可以短暫飲水或休息。

攀登畫面一曝光後，立即引來網友熱議，紛紛留言，「想喝一瓶水好難哦」、「爬山爬半路還有平價水喝，就是不知道懼高症在那上班怎麼辦」、「挺人性化的服務」、「員工深藏不露啊我的天」、「這超商的員工要買全保吧」、「高薪了吧」、「媽呀這環境怎麼上下班，還有上廁所」、「員工每天是輕功上下班嗎」。

便利商店 國家風景區

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