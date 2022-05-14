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媽媽欠繳房租 14歲女隨手出7.1萬 存款數字驚呆網友

香港01 / 文．布萊恩

常聽到「成功靠父母」，原來有時候，父母也要靠年幼女兒才能成功？大陸一名趙姓女子因為缺錢交房租，嘗試問年僅14歲的女兒借錢，本來不抱太期望，卻沒想到女兒竟然隨手就拿出了1.7萬元（人民幣，下同。約7.1萬元台幣），讓她大感驚訝，「我都不知她攢了那麼多錢，感覺她蠻有理財觀念」。

事件引來網友熱論，笑言自己存款都沒有1.7萬，「白活了」。大陸趙姓女子因為缺錢交房租，於是問年僅14歲的女兒借錢，沒想到女兒竟然隨手拿出了1.7萬元人民幣，讓她大感驚訝。

綜合大陸媒體報道，江蘇南通趙姓女士剛交完房貸缺錢，於是向女兒「攤手」借錢交房租。起初女兒並不願意借錢，趙女士承諾會「雙倍奉還」後，女兒才答應借錢，結果女兒借出的金額令她嚇一跳，竟然多達1.7萬元人民幣，「以為女兒手裡就幾千塊錢，我都不知女兒攢了那麼多錢」。從影片見到，女兒於卡簿中，取出一疊疊100元人民幣鈔票，目測至少有數十疊。

趙女士表示，女兒的錢是壓歲錢，以及平日幫她幹活的「工資」，認為女兒很有理財觀念，「蠻開心的」。事件引來微博網友熱議，笑言自己存款都沒有1.7萬元，比小妹妹還少，「白活了」、「我到現在兜裏都沒1萬7」、「確實理財觀念很好」。也有網民提醒趙女士要遵守對女兒的承諾，「記得還錢」、「說了的承諾記得兌現，不然記妳一輩子」。

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文章授權轉載自香港01》

人民幣 理財 父母 香港

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