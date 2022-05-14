Adidas x Gucci聯名雨傘售價4.6萬無防水功能？客服：有收藏價值

北京當局3日公布「公廁1傳40」恐怖傳播鏈，一名確診者因上3次公廁導致40人染疫，引起關注。不過，其中有許多網友以「鳥洞」一詞重點討論此事件，懷疑與當地公廁的「口交文化」有關。 微博近日因「北京

2022-05-12 22:12