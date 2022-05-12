北京爆公廁1傳40詭異傳播 鄉民掀「鳥洞文化」跪地吞吐害染疫

北京當局3日公布「公廁1傳40」恐怖傳播鏈，一名確診者因上3次公廁導致40人染疫，引起關注。不過，其中有許多網友以「鳥洞」一詞重點討論此事件，懷疑與當地公廁的「口交文化」有關。

微博近日因「北京公廁1傳40」詭異案例掀起大陸鄉民熱議，傳言該傳染者是一名40多歲男同性戀者，透過公廁「鳥洞」把病毒散播出去。此事件在台灣PTT掀起熱議，有網友分享「武漢鳥洞」舊圖，限制級畫面令網友驚呼連連。

根據維基百科介紹，「鳥洞」又稱尋歡洞，英文稱作「榮耀之洞」（Glory hole），用來形容同志圈的特殊性行為，但也有異性戀者會嘗試；「鳥洞」即是在男性公廁隔板上「開洞」，特殊性癖者將生殖器穿過此洞，供隔壁同好手淫、口交等行為。

至於鳥洞文化是否與「公廁1傳40」有關聯？透過推特分享網上流傳消息發現，源頭來自微博網友分享的對話擷圖，「北京所有鳥洞被一個40多歲大叔毀了，陽性（確診）第一天去鳥洞3次，導致40餘人被感染」。相關說法在網上瘋傳，但除此說法外並無其他證據證明兩者直接關聯。

不過，「北京公廁1傳40」詭異傳播事件引起官方動作，當局下令禁止兩人同時使用公廁，如廁時務必戴口罩，且上廁所前必須提交48小時內陰性證明，防疫怪招一出也令大陸網友一陣譁然。