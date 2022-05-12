聽新聞
test
0:00 / 0:00
北京爆公廁1傳40詭異傳播 鄉民掀「鳥洞文化」跪地吞吐害染疫
北京當局3日公布「公廁1傳40」恐怖傳播鏈，一名確診者因上3次公廁導致40人染疫，引起關注。不過，其中有許多網友以「鳥洞」一詞重點討論此事件，懷疑與當地公廁的「口交文化」有關。
微博近日因「北京公廁1傳40」詭異案例掀起大陸鄉民熱議，傳言該傳染者是一名40多歲男同性戀者，透過公廁「鳥洞」把病毒散播出去。此事件在台灣PTT掀起熱議，有網友分享「武漢鳥洞」舊圖，限制級畫面令網友驚呼連連。
根據維基百科介紹，「鳥洞」又稱尋歡洞，英文稱作「榮耀之洞」（Glory hole），用來形容同志圈的特殊性行為，但也有異性戀者會嘗試；「鳥洞」即是在男性公廁隔板上「開洞」，特殊性癖者將生殖器穿過此洞，供隔壁同好手淫、口交等行為。
至於鳥洞文化是否與「公廁1傳40」有關聯？透過推特分享網上流傳消息發現，源頭來自微博網友分享的對話擷圖，「北京所有鳥洞被一個40多歲大叔毀了，陽性（確診）第一天去鳥洞3次，導致40餘人被感染」。相關說法在網上瘋傳，但除此說法外並無其他證據證明兩者直接關聯。
武漢肺炎疫情在北京延燒，一起「公廁一傳40」的案例格外引人關注，盛傳此案的關鍵字是「鳥洞」，PTT鄉民討論時附上的「武漢鳥洞」限制級舊照，嚇傻網友。針對此案，當局下令封控區內禁止二人以上同時如廁。https://t.co/sT9AOmEz1y— China Insulted (@OneDayOneMilk) May 8, 2022
祖國疫情總有意想不到的發展，小編由衷佩服！#一DAY一辱乳滑日曆 pic.twitter.com/2QNva5nPCJ
不過，「北京公廁1傳40」詭異傳播事件引起官方動作，當局下令禁止兩人同時使用公廁，如廁時務必戴口罩，且上廁所前必須提交48小時內陰性證明，防疫怪招一出也令大陸網友一陣譁然。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言