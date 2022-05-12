陝西農村傳辦千萬人民幣「天價葬禮」 宴上有茅台酒、中華煙

陝西榆林子洲縣一農村近日被指出現花費高達千萬元人民幣的「天價葬禮」的情況，弔唁者在宴席上喝的是飛天茅台酒，引起關注。有出席葬禮的村民透露，宴間確有茅台酒和中華煙等，但花費千萬肯定是誇張了；子洲縣縣委宣傳部工作人員則稱會了解相關情況。

網傳影像顯示，葬禮上有人排隊敬獻花圈，現場並有燃放大量的煙花爆竹，而宴席上擺了飛天茅台、中華煙等名貴煙酒，網民稱：「這是我們村辦的葬事，一千萬還不夠。」

周二（10日），一名村民透露，他聽聞鄰村一名老人去世，家人遂舉辦了場面宏大的葬禮。不過涉事農村的村民則表示，現場佈置得確實好，他還去現場弔唁並吃了酒席，在酒席上確實有茅台酒和中華香煙，但花的錢沒有網傳的那麼多。據指，老人的兒子在西安有自家菜市場，這些錢他負擔得起。

對此，榆林市紀委工作人員周三（11日）表示，紀委只監管黨員幹部或者公職人員的鋪張浪費行為，普通民眾不在監管範圍內。子洲縣縣委宣傳部工作人員則表示，將會對相關情況進行了解。

據了解，榆林市曾於2017年8月21日召開會議全面推進農村移風易俗工作，其中遏制農村陋習的重點之一就是「婚喪嫁娶」的大操大辦，會議還印發了《榆林市農村移風易俗工作操作指南》供鄉鎮參考。

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文章授權轉載自《香港01》