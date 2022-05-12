快訊

獨／內政部次長花敬群快篩陽性 今向內政委員會告假

相親天花板！父帶逾20本房產證幫24兒徵婚：想展現誠意非炫耀

香港01 / 撰文/安祖娜
內地1名父親早前為了24歲兒子的人生大事感到着急，竟一口氣帶同20多本房產證到婚友社為兒子徵婚。視網圖片
內地1名父親早前為了24歲兒子的人生大事感到着急，竟一口氣帶同20多本房產證到婚友社為兒子徵婚。視網圖片

為人父母當然希望子女找到好歸宿，大陸1名父親早前為了24歲兒子的人生大事感到著急，竟一口氣帶同20多本房產證到婚友社為兒子徵婚。婚友社職員見狀也感到驚訝，笑言是「第一次看到這麼『超強實力』的徵婚」，傾談之下得知，該名父親希望為兒子找個適合、門當戶對的對象，同時強調展示房產證只為展現誠意，並無炫耀的意思。

大陸傳媒報導，事發上周四（5日），1名父親在河北石家莊人民廣場「相親角」為24歲兒子徵婚，穿著樸素的他走到1處由婚友社設立的攤位登記資料，期間從1個粉紅色環保袋內拿出大疊房產證，令負責登記的王姓職員也感驚訝，「我是第一次看到這麼『超強實力』的徵婚，就拍影片傳到網路上分享」。片中可見，環保袋內放有至少20張房產證，單看文件已得知價值不菲。

王姓職員表示，傾談之間該名父親提及，其24歲的兒子高大帥氣，擁有穩定工作，各方面條件也算優秀，希望為他找到合適對象。王姓職員又指，該名父親表示帶同房產證的用意並非炫耀，只是希望展示誠意，又強調房產證全部都是「商品房」，有懷疑的對象可以去房管局檢驗。目前他已留下該名父親的聯絡方式，將為對方的兒子尋找適合人選，但暫時尚未有任何進展。

影片曝光後引來網民熱議，不少人對該名父親的「父愛」嘖嘖稱奇，形容是「徵婚天花板」、「大家留意，別人說的是要找門當戶對的」、「這麼有實力還怕找不到老婆嗎」、「門當戶對，就是女方家也得有個十來本不動產權證？」。也有人質疑，若兒子條件優秀，用不著父親如此徵婚，「能讓父親這樣做，不知道兒子多差。優秀的兒子會缺女友？」、「不就是炫耀嗎？相親成功會把人家女孩名字加上嗎？每個本子都加嗎？」。

延伸閱讀：

震驚！阿爸開AK-47步槍射爆兒子口中香煙　網友狂鬧倡控企圖謀殺

42歲富豪FB徵老婆提3條件 交往送iPhone13　做到這件事再送豪宅

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

相親天花板！父帶逾20本房產證幫24兒徵婚：想展現誠意非炫耀

為人父母當然希望子女找到好歸宿，大陸1名父親早前為了24歲兒子的人生大事感到着急，竟一口氣帶同20多本房產證到婚友社為兒子徵婚。

死魚才可進小區？憂傳播疫情 上海男子當街摔死團購活魚

上海的本土疫情仍然持續，某小區門口近日有身著防護服人員，將活魚徒手摔死後再送往居民家中，引發廣泛關注，而其背後原因竟是活魚無法進入該小區。

8野豬闖杭州小鎮 他被咬得渾身血、靠1把剪刀殊死戰

杭州桃源小鎮近日發生一起八頭野豬闖進住宅區的事件，野豬不僅撞斷居民院子的鐵欄杆，還把屋主咬得滿身血，最後消防隊員出動抓捕...

三年疫情帶來什麼改變？ 中國網友崩潰：意識到誰對我最無情

中國大陸疫情陰霾亦然未散，特別是在上海，經歷長時間封城，加上不少防疫人員的不合理行為，令居民及網友累積怨氣。有網友在知乎網站上發文「三年疫情給我們帶來了什麼改變？」...

父帶20多本房產權狀替24歲兒徵婚 反遭網譏：兒子是有多差？

若到了適婚年齡身邊仍沒有對象，許多男女會選擇相親或委託婚友社協助配對，中國大陸就有一名父親眼看兒子到24歲，雖條件不錯但仍無對象，於是帶著一整袋房產權狀替兒子徵婚，不過此做法反遭許多網友批評「根本沒用」。

母要借錢繳房租 14歲女兒拿出「大錢」引網驚嘆：存款比我多

母親節剛過，許多媽媽都收到來自子女的卡片和禮物，而在中國大陸江蘇省的一位趙女士，則獲得14歲女兒1萬7,000塊人民幣（約7萬5,000新台幣）的借款，連她自己都不禁稱讚女兒「理財有方」，消息一出，也引來諸多網友怨嘆「存款還不如這個小女孩多」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。