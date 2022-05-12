相親天花板！父帶逾20本房產證幫24兒徵婚：想展現誠意非炫耀

為人父母當然希望子女找到好歸宿，大陸1名父親早前為了24歲兒子的人生大事感到著急，竟一口氣帶同20多本房產證到婚友社為兒子徵婚。婚友社職員見狀也感到驚訝，笑言是「第一次看到這麼『超強實力』的徵婚」，傾談之下得知，該名父親希望為兒子找個適合、門當戶對的對象，同時強調展示房產證只為展現誠意，並無炫耀的意思。

大陸傳媒報導，事發上周四（5日），1名父親在河北石家莊人民廣場「相親角」為24歲兒子徵婚，穿著樸素的他走到1處由婚友社設立的攤位登記資料，期間從1個粉紅色環保袋內拿出大疊房產證，令負責登記的王姓職員也感驚訝，「我是第一次看到這麼『超強實力』的徵婚，就拍影片傳到網路上分享」。片中可見，環保袋內放有至少20張房產證，單看文件已得知價值不菲。

王姓職員表示，傾談之間該名父親提及，其24歲的兒子高大帥氣，擁有穩定工作，各方面條件也算優秀，希望為他找到合適對象。王姓職員又指，該名父親表示帶同房產證的用意並非炫耀，只是希望展示誠意，又強調房產證全部都是「商品房」，有懷疑的對象可以去房管局檢驗。目前他已留下該名父親的聯絡方式，將為對方的兒子尋找適合人選，但暫時尚未有任何進展。

影片曝光後引來網民熱議，不少人對該名父親的「父愛」嘖嘖稱奇，形容是「徵婚天花板」、「大家留意，別人說的是要找門當戶對的」、「這麼有實力還怕找不到老婆嗎」、「門當戶對，就是女方家也得有個十來本不動產權證？」。也有人質疑，若兒子條件優秀，用不著父親如此徵婚，「能讓父親這樣做，不知道兒子多差。優秀的兒子會缺女友？」、「不就是炫耀嗎？相親成功會把人家女孩名字加上嗎？每個本子都加嗎？」。

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文章授權轉載自《香港01》