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死魚才可進小區？憂傳播疫情 上海男子當街摔死團購活魚

香港01 / 撰文/孫聖然
4月5日上海一小區門口近日有身著防護服人員，將活魚徒手摔死後送往居民家中。影片截圖
4月5日上海一小區門口近日有身著防護服人員，將活魚徒手摔死後送往居民家中。影片截圖

上海的本土疫情仍然持續，某小區門口近日有身著防護服人員，將活魚徒手摔死後再送往居民家中，引發廣泛關注，而其背後原因竟是活魚無法進入該小區。

事發小區位於靜安區大華陽城花園，網傳影片顯示，一名身著防護衣的男子在小區門口，徒手將運往小區的生鮮活魚逐條摔死，旁邊還有工作人員說，「摔一下就好了，多摔一下。」據了解，摔魚的男子是負責幫助小區居民團購物資的代表。有居委會工作人員表示，活魚是小區居民自行團購的，但因與之前報備的「冷鮮魚」描述不符，才出現了上述畫面，「如果報的是活魚，我們肯定是不給過的。」

事件引發熱議，有內地醫生「大V」表示，冷鮮低溫環境下病毒活的時間更長，「活魚至少目前沒看到有新冠寄生的說法，但是他們不管，一貫的蠻橫氣勢，壓倒一切！」、「不是說只有上海，哪裡都一樣，無知的人最固執最堅決。生魚憂患死魚安樂！」

也有不少網友認為當局的工作過於死板：「上海發生啥，我都不覺得意外」。「這裡都沒水，這魚還用摔嗎？不摔一會兒也死了」。「也不一定是固執就是想試試自己的權力好不好使」。「一個原因是無知，一個原因是展現手中『權』，其實最主要的原因是壞」。

延伸閱讀：

地鐵停運火車日僅四班　網民自製《離開上海指南》廣傳

北京公司曝WFH須每5分鐘抓拍人臉不夠89次算曠工　員工不敢上廁所

文章授權轉載自《香港01》

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