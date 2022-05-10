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三年疫情帶來什麼改變？ 中國網友崩潰：意識到誰對我最無情

香港01 / 奶茶妹
中國大陸疫情陰霾亦然未散，特別是在上海。圖／中新社
中國大陸疫情陰霾亦然未散，特別是在上海。圖／中新社

中國大陸疫情陰霾亦然未散，特別是在上海，經歷長時間封城，加上不少防疫人員的不合理行為，令居民及網友累積怨氣。有網友在知乎網站上發文「三年疫情給我們帶來了什麼改變？」沒想到網友紛紛留言表達不滿，更指明白到自己只是家畜，非常灰心。

中國大陸大型網站「知乎」最近出現了罕見的網友集體「發聲」行為，過去網友就算不滿，礙於會被禁言封帳，都只敢打擦邊球，今次卻直接表達不滿。在「三年疫情給我們帶來了什麼改變？」的題問下直接崩潰控訴，當中最高讚數的留言直言「我對於時代可有可無。我對於群體不多不少。鮮花和掌聲只會屬於倖存者。」言論間透露無奈及心灰。

圖翻攝自知乎
圖翻攝自知乎

圖翻攝自知乎
圖翻攝自知乎

圖翻攝自知乎
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貼文引來大量網友釋放負能量，更引出現不少為了避過審查的簡稱，例如「潤」即英文的「run」意指移民、「WG」即「文革」。

帖文內容亦被轉發至不少討論區，有香港網友直言如果香港當初封城，不知道會不會跟上海一樣。該題問於4月底出現，至今已超過230萬點閱，亦有網友好奇，該帖竟然沒被刪除。

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文章授權轉載自《香港01》

疫情 上海 香港 封城

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