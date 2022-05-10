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父帶20多本房產權狀替24歲兒徵婚 反遭網譏：兒子是有多差？
若到了適婚年齡身邊仍沒有對象，許多男女會選擇相親或委託婚友社協助配對，中國大陸就有一名父親眼看兒子到24歲，雖條件不錯但仍無對象，於是帶著一整袋房產權狀替兒子徵婚，不過此做法反遭許多網友批評「根本沒用」。
根據陸媒「極目新聞」報導，在大陸河北的石家莊，有一名父親為了替24歲的兒子徵婚，攜帶多達20餘本房產權狀到徵婚社，並稱自己兒子出生於1998 年，目前工作穩定，且各方面條件優秀，因此想為兒子找一個合適的對象，不過目前徵婚尚未有進展。
然而，這種做法引來許多網友奚落，「如果不是作秀，祝你們家找個喜歡房產的兒媳婦吧」、「有什麼用，都是婚前財產」、「能讓父親這樣做，不知道兒子多差」、「再多也是男方家的」、「這麼有實力還怕找不到老婆？」。
負責此次徵婚的王先生則出言維護這位父親，「他拿房產證徵婚也是想體現誠意，並非故意炫耀」，也有網友給予祝福，「也可以啊，嫁過去當收房租的」、「重點是找門當戶對的」。
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