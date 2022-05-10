母要借錢繳房租 14歲女兒拿出「大錢」引網驚嘆：存款比我多

母親節剛過，許多媽媽都收到來自子女的卡片和禮物，而在中國大陸江蘇省的一位趙女士，則獲得14歲女兒1萬7,000塊人民幣（約7萬5,000元新台幣）的借款，連她自己都不禁稱讚女兒「理財有方」，消息一出，也引來諸多網友怨嘆「存款還不如這個小女孩多」。

微博「沸點視頻」近日發佈一則影片，稱一名家住江蘇的趙女士，因剛交完房屋貸款缺錢繳房租，於是向年僅14歲的女兒借錢應急，起初女兒並不樂意，直至她許諾來日雙倍返還借款才終於借到。

令趙女士意外的是，她原以為女兒手邊只有幾千塊錢存款，不料女兒卻默默拿出1萬7,000塊供她週轉，讓她欣慰表示，「這些是壓歲錢，還有平時幫我幹活也會給她工資，我都不知道她攢了這麼多錢，蠻開心的，感覺她蠻有理財觀念的」。

趙女士於影片中表示，蠻開心女兒有理財觀念。圖擷自 微博

網友們也紛紛讚許孩子理財有方，「14歲的都比我有錢，這些年白活了！」、「我看著我每個月1,000的工資陷入沉思」、「我還不如一個孩子會理財」。甚至有網友留言「現在個人存款没有17,000的點個讚」，結果該則留言有3千多人次按讚。

亦有許多網友提醒這位母親一定要言出必行，「真的能做到雙倍返還，不要欺骗孩子就好」、「希望媽媽守信用」、「希望妳不要騙她」。但也有網友替媽媽說話，「孩子能攢這麼多錢，說明家長平時也很大方且信任孩子」、「可能父母每年給出去好幾個一萬七了」。