快訊

家長看過來！醫師整理「孩童確診可用藥」 非常時期快備起來

防疫保單理賠放寬？產險公會聲明：數位健康證明可取代診斷書

全大運游泳／台灣蝶王冠閎傳出確診 將隔離無法再戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

母要借錢繳房租 14歲女兒拿出「大錢」引網驚嘆：存款比我多

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸一名母親向14歲女兒借錢應急，意外發現女兒有1萬7,000塊人民幣存款。示意圖／ingimage
大陸一名母親向14歲女兒借錢應急，意外發現女兒有1萬7,000塊人民幣存款。示意圖／ingimage

母親節剛過，許多媽媽都收到來自子女的卡片和禮物，而在中國大陸江蘇省的一位趙女士，則獲得14歲女兒1萬7,000塊人民幣（約7萬5,000元新台幣）的借款，連她自己都不禁稱讚女兒「理財有方」，消息一出，也引來諸多網友怨嘆「存款還不如這個小女孩多」。

微博沸點視頻」近日發佈一則影片，稱一名家住江蘇的趙女士，因剛交完房屋貸款缺錢繳房租，於是向年僅14歲的女兒借錢應急，起初女兒並不樂意，直至她許諾來日雙倍返還借款才終於借到。

令趙女士意外的是，她原以為女兒手邊只有幾千塊錢存款，不料女兒卻默默拿出1萬7,000塊供她週轉，讓她欣慰表示，「這些是壓歲錢，還有平時幫我幹活也會給她工資，我都不知道她攢了這麼多錢，蠻開心的，感覺她蠻有理財觀念的」。

趙女士於影片中表示，蠻開心女兒有理財觀念。圖擷自微博
趙女士於影片中表示，蠻開心女兒有理財觀念。圖擷自微博

網友們也紛紛讚許孩子理財有方，「14歲的都比我有錢，這些年白活了！」、「我看著我每個月1,000的工資陷入沉思」、「我還不如一個孩子會理財」。甚至有網友留言「現在個人存款没有17,000的點個讚」，結果該則留言有3千多人次按讚。

亦有許多網友提醒這位母親一定要言出必行，「真的能做到雙倍返還，不要欺骗孩子就好」、「希望媽媽守信用」、「希望妳不要騙她」。但也有網友替媽媽說話，「孩子能攢這麼多錢，說明家長平時也很大方且信任孩子」、「可能父母每年給出去好幾個一萬七了」。

微博 房租 理財

延伸閱讀

陸夫妻「同名同姓同年同鄉生」 網驚嘆：命中注定的緣分

29歲女年薪破百萬嘆「沒感覺」 網曝殘酷現實：吃不飽餓不死

主管不知下屬是「金融富二代」狂罵 同事：很怕他老爸斷資

母親節送家電是「地雷」？ 網紅曝1優勢大讚想收到

相關新聞

父帶20多本房產權狀替24歲兒徵婚 反遭網譏：兒子是有多差？

若到了適婚年齡身邊仍沒有對象，許多男女會選擇相親或委託婚友社協助配對，中國大陸就有一名父親眼看兒子到24歲，雖條件不錯但仍無對象，於是帶著一整袋房產權狀替兒子徵婚，不過此做法反遭許多網友批評「根本沒用」。

母要借錢繳房租 14歲女兒拿出「大錢」引網驚嘆：存款比我多

母親節剛過，許多媽媽都收到來自子女的卡片和禮物，而在中國大陸江蘇省的一位趙女士，則獲得14歲女兒1萬7,000塊人民幣（約7萬5,000新台幣）的借款，連她自己都不禁稱讚女兒「理財有方」，消息一出，也引來諸多網友怨嘆「存款還不如這個小女孩多」。

自編教材學生表演葬禮 這所大學死亡課開4年最終「死亡」

「西藏的生死書」、「生死學」一度走紅於大陸書市，南方科技大學教師袁長庚2017年開設「理解死亡」通識選修課。他表示，自己...

影／浙江罕見天象 「血紅色天空」引熱議

大陸浙江舟山7日晚間，出現「紅色天空」異象，引起陸網熱議，有人形容就像一片血紅，也有人質疑是否發生了特大火在。對此，當地...

非洲小哥累瘋！上海疫情祝福影片爆單 買家要求跳舞「問候」官員

曾在大陸走紅的非洲小孩、非洲猛男舉牌祝福影片，日前在上海微信好友圈迎來「第二春 」。有上海民眾購買祝福影片祈願「社區核酸全陰 」、 「早日解封」，亦有民眾購買影片「問候」上海市衛健委官員；也有民眾因先前辱罵居委會的人員，在疫情緩解物資充足後，通過購買非洲猛男祝福影片與對方和解。

不是有錢！19歲正妹燦笑嫁滄桑大叔 親友揭「1特長」秒贏普男

每個人對另一半的要求都不盡相同，有人會先要求外型，也有人比較注重內在。在中國廣東地區，有一名19歲身材姣好、笑容甜美的女生嫁給了一名「滄桑大叔」，兩人雖然年齡有差距，新郎的外貌也不是那麼出眾，卻獲得了親朋好友的祝福，網友們評論「比起新郎，我不知道自己輸在哪裡」，親友也點出關鍵所在。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。