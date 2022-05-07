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不是有錢！19歲正妹燦笑嫁滄桑大叔 親友揭「1特長」秒贏普男

聯合新聞網 / 綜合報導
親娘顏值很高，和一旁的新郎落差大，不少人以為是男方「家裡有礦」，但實際卻不是如此。 圖／取自中國報
親娘顏值很高，和一旁的新郎落差大，不少人以為是男方「家裡有礦」，但實際卻不是如此。 圖／取自中國報

每個人對另一半的要求都不盡相同，有人會先要求外型，也有人比較注重內在。在中國廣東地區，有一名19歲身材姣好、笑容甜美的女生嫁給了一名「滄桑大叔」，兩人雖然年齡有差距，新郎的外貌也不是那麼出眾，卻獲得了親朋好友的祝福，網友們評論「比起新郎，我不知道自己輸在哪裡」，親友也點出關鍵所在。

根據陸媒報導，婚禮舉辦於湛江的一個酒店內，當新娘和新郎站在一起的時候，給人的感覺是「不太匹配」，因為新娘的顏值與身材都相當不錯，笑容很甜美，而且看得出來她年紀很小，事實上，新娘年僅19歲。

而一旁的新郎則是一臉滄桑，身高也比新娘矮了半顆頭，外貌不是那麼出眾，許多網友都質疑「我到底輸在哪裡？」，他們認為新郎比自己顯老，身高也比自己矮，憑什麼能娶到年輕漂亮的妻子，紛紛懷疑一定是新郎「家裡有礦」，才能把美人娶回家

親友透露，是一個很會照顧別人的暖男，新娘也是被他這點給吸引。 圖／取自中國報
親友透露，是一個很會照顧別人的暖男，新娘也是被他這點給吸引。 圖／取自中國報

據了解，新郎是透過相親和親娘認識的，兩人從戀愛到結婚，感情很穩定，新郎目前30歲，只是在普通的家庭長大，絕非「家裡有礦」，新人親友透露，雖然他的外貌不出眾，但是他很懂的照顧別人，是個不折不扣的「暖男」，才會讓新娘點頭答應。

不少女網友表示，現在男生都有點「普通卻有自信」了，覺得自己坐在家裡，就有女生主動跟他表白，做他女朋友，認為新郎認識新娘是透過媒婆認識的，還主動追求女生，這點就比許多男生強了許多，宅在家裡，然後希望過網戀找女朋友不太現實。

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