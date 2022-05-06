河北舞蹈老師隔圍欄指導學生跳舞 老師：教不上學生很著急

5月3日，河北大學舞蹈老師隔著圍欄為學生們指導舞蹈動作的影片在大陸廣傳。張老師稱，因疫情原因，學校規定老師無法進入大學校園。但是她想念學生，也因為教不上學生而很著急。同時學生們也想提高成績，想學舞蹈，所以她就在學生下課後到大學校園門外，隔著圍欄教學生。

陸媒《錢江晚報》報道，張老師稱，她的6個學生在下課後都會在下午4時30分來到大學的圍欄旁「上3個小時的課」。張老師教不上學生很著急，她說：「我也想學生，學生也想學，所以就隔著圍欄指導學生。」

國家衛健委公布，大陸昨日（4日）新增360宗本土確診及4678宗無症狀感染者，絕大部分仍集中在上海，河北昨新增19宗無症狀感染，近期多地防控升級，此前也曾因嚴厲的防控措施引發輿論關注。

張老師指出，雖然隔著圍欄指導有一定的難度，不僅嗓門要大，還要讓同學們看清動作，她也會怕學生在圍欄裏面，沒有辦法看到自己親自指導的一些動作。張老師表示，但是看到學生們願意學，這一切都是值得的。張老師也相信學生實力，稱讚她們：「到什麼地方，都會把那個地方當成自己的舞台。」

網民紛紛表示羨慕：「遇到這樣負責任的好老師，是學生的福氣！」、「一個願意學，一個願意教這就是最好的師生」、「看來老師和學生真的是很愛自己的舞蹈」、「這樣的好老師能夠遇到，也是三生有幸的。」

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文章授權轉載自《香港01》