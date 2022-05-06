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網路直播宣傳反詐騙知識 山東高顏值警察被網民狂叫「老公」

香港01 / 孫聖然
山東東營警方在網絡直播宣傳反詐騙知識，因負責的民警顏值過高，網民紛紛留言稱他為「老公」。圖截自澎湃新聞
山東東營警方在網絡直播宣傳反詐騙知識，因負責的民警顏值過高，網民紛紛留言稱他為「老公」。圖截自澎湃新聞

在這個「看顏」的年代，外表好看的人總能獲得更多喜歡及關注。近日，山東東營警方在網路直播宣傳反詐騙知識，因負責的民警顏值過高，這場直播吸引了逾700萬人觀看，網民還紛紛留言稱他為「老公」。

據《齊魯晚報》報道，山東東營利津派出所「五一」假期期間進行了一場，以分析典型案件及常見詐騙類型為主要內容，宣傳反詐騙知識。惟網民關注的側重點都在負責直播的劉警官的顏值上。

因劉警官帥氣逼人的長相，大量網民在直播過程中留言「老公」，經過反覆引導依舊停不下來，面對滿屏留言，劉警官在直播間內無奈笑稱「請這屆網友自重」。當晚的直播亦吸引逾700萬人次觀看。

據了解，劉警官名為劉東岳，今年24歲，畢業於山東警察學院，去年入職利津派出所。除了日常出警辦案，參與直播宣傳反詐也是他的工作之一。

網民評論：「我自重不了」、「帥的都被國家徵收了」、「笑死了，今晚劉畊宏（觀看量）才10萬，隔壁派出所581萬」、「我東營的！現在東營管的嚴你們進不來我先替大家收下了」。

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文章授權轉載自《香港01》

詐騙 直播 警察

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