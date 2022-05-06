入職前「先戒菸」！廣州公司招聘上千員工 特殊條件引熱議

吸菸有害健康，廣州一間公司近日在招聘信息中表明，公司實行禁菸制度，吸菸者需成功戒菸後方可入職，事件引發廣泛關注及網友兩極反應。

中國某招聘網站近日刊登廣州一間公司的招聘信息，公示在對「機電預算員」一職的招聘要求中寫明，「公司實行全面禁菸制度，吸菸者需戒菸後才能入職」。據了解，該公司目前有1400個職位正在招聘，每個職位均明確提出上述要求。

廣州一間公司要求吸菸者成功戒菸後方可入職。 圖／大河網

對此，網友的反應亦呈兩極化，有支持者表示，「這種公司愛了，最好戒酒」、「你有抽菸的自由，公司有不要抽菸的人的自由」、「想去這樣的公司，之前公司領導在旁邊抽菸給我熏離職了，現在的公司一開會一堆人抽得很兇，我也離職了」。

亦有反對的人稱，「能理解在公司大廈內吸菸罰款的制度要求，但入職必須戒菸的規定不能理解」、「連自己老婆都沒能讓自己戒菸，公司還能比老婆更厲害不成。」、「應當先把酒戒了，最討厭酒場套路，抽菸的自己找個地方別妨礙他人就行」。

據了解，相關公司是廣州多益網絡股份有限公司，2018年獲評「廣東年度十大互聯網領軍企業」、2019年獲評「年度中國十大遊戲研發企業」等、2020年第八次上榜由國家工信部發布的中國互聯網企業百強榜，位列第44位。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》