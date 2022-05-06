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情侶吵架雙雙跳河被困 女生狠踩男友爬上岸瀟灑離去

香港01 / 布萊恩
中國溫州一對情侶吵架分手，竟雙雙跳河被困，最終女方踩著男方的身體爬上了岸，男方則陷在河道淤泥裏無法離開。 圖／截自影片
中國溫州一對情侶吵架分手，竟雙雙跳河被困，最終女方踩著男方的身體爬上了岸，男方則陷在河道淤泥裏無法離開。 圖／截自影片

情侶吵架分手，竟然可以做到這麼絕情？中國瘋傳一段影片，溫州一對情侶吵架分手，竟雙雙跳河被困，最終女方踩著男方的身體爬上了岸，頭也不回離去，男方則陷在河道淤泥裏無法離開，要靠消防員幫忙脫困。事件引來網友熱議，認為雙方還是分手較好，又指無論如何都不應跳河玩弄生命。

綜合中國媒體報導，事發5月2日晚上，溫州一對情侶發生糾紛，女生喊著要求分手，男生卻不願意，於是女生就跳下河裡，男生也跟著跳下。

由於河裡滿是淤泥，女生竟踩著男生身體爬上岸，頭也不回離開，男生則因為陷在淤泥比較深的位置，而且身體較重，被困河裡無法離開。其間有員警見狀，上前想拉男生上岸但失敗，「一時拉不動他」，只好聯絡消防部門。

後來消防員到場，在男生身邊架起長梯，幫助男子脫困爬上岸。不過男生攀爬梯子時見到梯子明顯下陷，似乎險些難以承受他的體重。事件成為微博熱搜，不少網友直指看到發笑，「對不起，忍不住笑了。要不還是分手吧」、「這是真上岸」、「這下同意分手了吧」、「我以為踩著屍體」。也有網友認為即使怎麼吵架也不能跳河，「要是出人命就完了」、「如果男人死了這女的不得背責任啊」、「把女朋友逼到跳河還好意思？」。

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文章授權轉載自《香港01》

情侶 分手

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