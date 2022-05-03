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大陸驚現日本經典漫畫作者石像？ 背後真相令人笑出聲

香港 / 撰文：姜庚宇
中國前領導人毛澤東年輕時的樣貌所設立的雕像，被日本網友認為激似日漫《JoJo奇妙冒險》作者荒木飛呂彥。圖／取自瀟湘晨報、維基百科
中國前領導人毛澤東年輕時的樣貌所設立的雕像，被日本網友認為激似日漫《JoJo奇妙冒險》作者荒木飛呂彥。圖／取自瀟湘晨報、維基百科

日本Twitter網民近日發文稱，中國一處山頭驚現「日漫《JoJo奇妙冒險》作者荒木飛呂彥的石像」，不過細看才發現原來並非荒木，而是中共開國領袖毛澤東，引起網民熱議。有網民就使用JoJo漫畫中有名的梗，表示「這是對荒木飛呂彥的『替身攻擊』嗎？！」據台媒《COOL-STYLE潮流生活網》報導，日本經典少年漫畫《JoJo的奇妙冒險》系列影響力甚廣，作者荒木飛呂彥也相當的受粉絲們的愛戴，近日，更有網民聲稱，中國湖南省長沙市甚至建造了一座高32米的人頭雕像，來表示對荒木飛呂彥的喜愛之情。不過，這其實是依照中國前領導人毛澤東年輕時的樣貌所設立的雕像。

報導稱，該座人頭雕像為2009年12月26日為紀念毛澤東誕生116周年而開幕，座落在具有重要交通位置的長沙市中，不時發散出靜肅的威嚴感，更成為了長沙市最顯眼的地標，為不少觀光客的必經打卡之地。

報導提到，不過令人萬萬沒想到的是，有日本網民發現該雕像不論是神情還是飄逸的髮型，都與《JoJo的奇妙冒險》的作者荒木飛呂彥極為神似，該消息一出，便在日本Twitter上掀起了相當大的話題性，要是沒有疫情影響，想必有一大堆人早已定機票去「朝聖」。不過報導也指出，其實該話題早在多年前就已經掀起過一陣風潮，但最近不知為何又再度活躍了起來，雖說已經是二手話題，卻仍讓網民為這巧合笑翻了天，令大家直呼：「這是真的替身攻擊吧！」、「荒木飛呂彥的傳奇紀錄上又多添了一筆！」、「太神啦，不愧是歷史的見證者！」，讓本就荒謬中帶著許多魔幻色彩的荒木飛呂彥更加的具有神秘感。

事實上，這不是第一次有歷史人物被認錯成荒木飛呂彥，早在去年就有日本網民稱，荒木飛呂彥與當地著名歷史人物土方歲三很相像，甚至有網民製作了一個從19世紀開始的「荒木飛呂彥年表」，成為一樁笑談。

延伸閱讀：

春秋筆｜瞻仰毛澤東遺容的外國元首都有誰？

印尼漫畫愛好藝術家大熱　一張紙為一位角色繪出九種漫畫風格

文章授權轉載自《香港01》

毛澤東 日本

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