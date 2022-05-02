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和尚開直播被發現「按讚5萬個辣妹」 網笑：大師斬不斷黑絲

香港01 / 撰文：姜庚宇
宣城師傅抖音直播間。（抖音@宣城師傅）
宣城師傅抖音直播間。（抖音@宣城師傅）

安徽宣城一名和尚「宣城師傅」在抖音開設帳號直播，結果被網民發現，其讚好了5萬多張辣妹照片。宣城師傅隨後將5萬多個讚好都移除。網民則紛紛笑稱：「大師入紅塵歷練呢」。

根據網傳圖片，宣城師傅在直播中身披袈裟，正閱讀一本書籍，定位在安徽宣城市的文苑山莊。他在直播描述中寫道，紅塵煉心，閒暇之餘也總要偶爾接近一下繁華，如此，才可經略紅塵，洗卻凡心。並附上Hashtag：「#生活一半煙火一半清歡」、「#做大要瀟灑一點」等。

翻查大師的主頁，可以看到除了書法作品和直播等內容，還有置頂的三張是他的自拍照。滑到「喜歡」界面，則看到他讚好了5萬多張辣妹照片。此外，他還有兩個粉絲群組。

不少網民湧入大師的影片下方，紛紛留言道：「大師對白絲怎麼看？」、「大師喜好三素：素粥，素菜，素人」、「大師，列表呢」、「大師斬斷了情絲，卻斬不斷黑絲，白絲」、「色即是空空即是色，大師好覺悟」。

隨後，宣城師傅將5萬多個讚好都移除，網民笑稱「大家把師傅嚇到花3小時全取消了」。抖音隨後出現多個名稱為「宣城師傅」的模仿帳號。有網民指，現時抖音已屏蔽了宣城師傅的帳號搜索功能。

不過，亦有一些網民指出，宣城師傅可能只是為了炒作採取套路，「這種大概率是人為設置衝突然後吸引討論流量的，很普通的手段，沒什麼特別的。」、「只是為了流量罷了，流芳百世跟遺臭萬年現在都一樣了」。

宣城師傅抖音被發現讚好5萬多張辣妹照片。（抖音@宣城師傅）
宣城師傅抖音被發現讚好5萬多張辣妹照片。（抖音@宣城師傅）

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文章授權轉載自《香港01》

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