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「最美丈母娘」只有32歲 新人跪拜照片曝光轟動陸網

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸一名丈母娘只有32歲。圖／取自網易
大陸一名丈母娘只有32歲。圖／取自網易

古時候的人多早婚，甚至有些人國中畢業後就早早踏入婚姻，不過現代人結婚年齡越來越大，晚婚已成為相當普遍的現象。近日大陸一名「32歲丈母娘」引發熱議，結婚的新人看起來像是中學生，結婚時跪拜的丈母娘看起來非常年輕，只有約30多歲，老丈人看起來也只有40歲。

根據網易新聞報導，有一名山東網友分享自家村裡的故事，有兩個10幾歲的年輕人只讀了高中，卻因為學習成績太差，乾脆直接步入婚姻，新郎向丈母娘敬酒時，發現丈母娘看起來只有30幾歲。

該網友表示，這位丈母娘只有32歲，當年也是因為家庭經濟狀況差，讀完國中後，為了讓弟弟們上學，便早早嫁人，因此也很早就生小孩。從影片截圖中可見，丈母娘看起來非常年輕，老丈人感覺也只有40歲左右。

其他網友看了也驚呆，紛紛直呼「太年輕！」、「史上最美丈母娘」、「新郎太幸福了」、「是14歲就生小孩嗎？」

結婚 婚姻

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