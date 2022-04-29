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瑣事起爭執！37歲狠女開車撞死媽 逃逸後再撞車

香港01 / 布萊恩
女子撞倒母親後逃逸，遭警方追補迫停後被補。 圖／影片截圖
女子撞倒母親後逃逸，遭警方追補迫停後被補。 圖／影片截圖

親生母女竟有如此深仇大恨？中國日前發生恐怖奪命車禍，1名女子傷重不治，網上瘋傳的影片可見，肇事司機撞倒女子後開車逃走，警方則追截在逃車輛，迫得肇事車輛再與其他車碰撞後停下，車上37歲女司機終被捕。警方調查後，發現女司機竟是竟是車禍女死者的女兒，而其殺母動機竟然只是因為一些瑣事爭執，網友直呼事件令人心寒，痛斥女司機無人性。

中國日前發生恐怖奪命車禍，1名女子被車撞倒傷重不治，而肇事女司機竟是死者的女兒，她撞倒母親後逃走，但終被捕。

綜合陸媒報導，事發周一（4月25日）早上11時許，現場為遼寧省大連莊河市公安局接報一間賓館門前，有人駕車撞傷1名女行人後逃逸，警方接報後開車追捕在逃車輛，經一番追逐後，警車阻截肇事車輛的行動，迫得該車再次與其他車輛碰撞，警方於12時許成功截停車輛，並拘捕37歲李姓女司機。

女傷者送院搶救後傷重不治，警方經初步調查揭出令人心寒案情。原來傷者正正是肇事女司機的母親，而事發母女因瑣事爭執，沒料到女兒竟萌生惡念，駕車撞傷母親後逃逸。警方仍在調查案件。

片段於微博瘋傳，網友紛紛斥責女司機行為，「太殘忍了」、「也太沒有人性呀！！」、「瘋了麼」、「她給你了生命，你卻要了她的命」、「他父母這是養了一個仇人」。也有網民認為，做人做事都不應衝動，「衝動是魔鬼，害人害己」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

車禍

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