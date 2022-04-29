快訊

不只新聞稿不見…葛理漢提「買波音」中文口譯也「被消失」

閃爆！具俊曄添「愛的印記」 台北座標、熙媛刺上身

群體免疫解封有望 陳時中曝要靠2關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓系小鮮肉秀電眼肌肉爆紅 直播突關濾鏡竟成禿頭大叔

香港01 / 安祖娜
一名叫「冷志龍」的男網紅憑着迷人電眼及結實肌肉，於社交平台「抖音」迷倒無數女網友。 圖／截自抖音
一名叫「冷志龍」的男網紅憑着迷人電眼及結實肌肉，於社交平台「抖音」迷倒無數女網友。 圖／截自抖音

不要盡信網絡上的帥哥美女，濾鏡下的真面目可能會嚇你一跳！

年初一名叫「冷志龍」的男網紅憑着迷人電眼及結實肌肉，於社交平台「抖音」迷倒無數女網友。不過西前他開直播與粉絲互動時，突然自行關上濾鏡露出真面目，原來平日猶如韓國男星的他，濾鏡下竟是1名禿頭大叔，驚人反差令粉絲難以接受，甚至崩潰直呼：「不誇張，我被嚇哭！」

中國一名叫「冷志龍」的男網紅今年2月設置抖音帳號，不時拍片戴著口罩唱歌或跳舞，由於他留有一頭韓系髮型，露出一雙電眼，載歌載舞時又不吝嗇展現結實的手臂肌肉，因此在短短2個月便吸引了7萬人追蹤。後來他在粉絲要求下更願意脫下口罩公開白皙、精緻的五官，甚至深明「撩妹」技巧，將預早寫下「I love you」字眼的口罩向鏡頭展示，迷倒不少女網友。

人紅自然是非多，冷志龍其後被網友質疑，一身結實肌肉及寬厚的肩膀只是網上購買的肌肉裝加上濾鏡的效果，並非「真材實料」。未知是否受傳言影響，冷志龍早前開直播與粉絲互動時，竟自行關上濾鏡展示真面目。

冷志龍早前開直播與粉絲互動時，竟自行關上濾鏡展示真面目，平日猶如韓國男星的他，濾鏡下竟是1名禿頭大叔。 圖／截自抖音
冷志龍早前開直播與粉絲互動時，竟自行關上濾鏡展示真面目，平日猶如韓國男星的他，濾鏡下竟是1名禿頭大叔。 圖／截自抖音

原來平日在鏡頭前猶如韓國男星的他，真身竟是一名禿頭大叔，不但露出不修篇幅的鬚根和凌亂不堪的牙齒，他更於直播前刻意在眼睛下方畫了黑色下眼線營造搞笑效果，油膩大叔的形象與過去的「天菜」美男有天壤之別。

冷志龍真面目曝光後引來網友熱議，不少人直指誇張，形容事件猶如大型騙案，「我再也不相信網紅了」、「我以為只有女的會騙，原來男的也不遑多讓」、「到底是用什麼強大的濾鏡，才能修飾他的臉啊」。更有粉絲得知真相後崩潰，驚呼「不誇張，我被嚇哭」、「崩潰了，我堅決不信這是同個人」、「這實在是太可怕了」、「我暈，要找國家反詐中心了」。

延伸閱讀：

抖音超人氣電單車女神再有近千豔照流出　疑涉大陸網紅圈暗黑操作

18歲越南美女網紅P圖前後反差極大！真面目曝光770萬粉絲數即暴跌

文章授權轉載自《香港01》

網紅 直播 抖音

相關新聞

陸夫妻「同名同姓同年同鄉生」 網驚嘆：命中注定的緣分

夫妻姓氏相同並不稀奇，若又剛好同名就十分難得了。那麼，如果還不只同名同姓，甚至同年同地出生，這究竟是什麼緣分呢？在中國大陸山東省，就有一對新婚夫婦不僅同名同姓，且同年同地生。消息於網上曝光後，網友紛紛驚呼「緣分太神奇了！」。

韓系小鮮肉秀電眼肌肉爆紅 直播突關濾鏡竟成禿頭大叔

不要盡信網絡上的帥哥美女，濾鏡下的真面目可能會嚇你一跳！

瑣事起爭執！37歲狠女開車撞死媽 逃逸後再撞車

親生母女竟有如此深仇大恨？中國日前發生恐怖奪命車禍，1名女子傷重不治，網上瘋傳的影片可見，肇事司機撞倒女子後開車逃走，警方則追截在逃車輛，迫得肇事車輛再與其他車碰撞後停下，車上37歲女司機終被捕。警方調查後，發現女司機竟是竟是車禍女死者的女兒，而其殺母動機竟然只是因為一些瑣事爭執，網友直呼事件令人心寒，痛斥女司機無人性。

陸女孕期遭狠夫踢肚捶頭 訴請離婚法院不判：對孩子成長不利

河南一名女子難忍丈夫長期家暴，在經歷結婚、離婚、復婚的周折後，終向法院訴訟離婚，惟法院卻因離婚對孩子成長、教育極端不利為由判決不予離婚。

快哭了！新郎無核酸陰性證明被拒入場 透過手機看新娘獨辦婚禮

大陸嚴格執行持核梭陰性證明才能出入公共場所，新疆一名新郎因核酸陰性證明遲未下來，無法進入酒店婚禮現場，只好在酒店外透過視...

聯手情人…狠妻酒中加頭孢藥物毒夫未遂 被判2年

河南一名黃姓已婚女子為了與情人閔某共同生活，竟預謀殺害丈夫，多次在丈夫飲酒時，將頭孢藥物放到酒內，欲致丈夫死亡。河南正陽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。