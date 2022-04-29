韓系小鮮肉秀電眼肌肉爆紅 直播突關濾鏡竟成禿頭大叔
不要盡信網絡上的帥哥美女，濾鏡下的真面目可能會嚇你一跳！
年初一名叫「冷志龍」的男網紅憑着迷人電眼及結實肌肉，於社交平台「抖音」迷倒無數女網友。不過西前他開直播與粉絲互動時，突然自行關上濾鏡露出真面目，原來平日猶如韓國男星的他，濾鏡下竟是1名禿頭大叔，驚人反差令粉絲難以接受，甚至崩潰直呼：「不誇張，我被嚇哭！」
中國一名叫「冷志龍」的男網紅今年2月設置抖音帳號，不時拍片戴著口罩唱歌或跳舞，由於他留有一頭韓系髮型，露出一雙電眼，載歌載舞時又不吝嗇展現結實的手臂肌肉，因此在短短2個月便吸引了7萬人追蹤。後來他在粉絲要求下更願意脫下口罩公開白皙、精緻的五官，甚至深明「撩妹」技巧，將預早寫下「I love you」字眼的口罩向鏡頭展示，迷倒不少女網友。
人紅自然是非多，冷志龍其後被網友質疑，一身結實肌肉及寬厚的肩膀只是網上購買的肌肉裝加上濾鏡的效果，並非「真材實料」。未知是否受傳言影響，冷志龍早前開直播與粉絲互動時，竟自行關上濾鏡展示真面目。
原來平日在鏡頭前猶如韓國男星的他，真身竟是一名禿頭大叔，不但露出不修篇幅的鬚根和凌亂不堪的牙齒，他更於直播前刻意在眼睛下方畫了黑色下眼線營造搞笑效果，油膩大叔的形象與過去的「天菜」美男有天壤之別。
冷志龍真面目曝光後引來網友熱議，不少人直指誇張，形容事件猶如大型騙案，「我再也不相信網紅了」、「我以為只有女的會騙，原來男的也不遑多讓」、「到底是用什麼強大的濾鏡，才能修飾他的臉啊」。更有粉絲得知真相後崩潰，驚呼「不誇張，我被嚇哭」、「崩潰了，我堅決不信這是同個人」、「這實在是太可怕了」、「我暈，要找國家反詐中心了」。
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文章授權轉載自《香港01》
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