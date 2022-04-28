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生死一瞬間！她抱小孩下車路面整片塌 時間詭異刷一排4

香港01 / 撰文／卡洛兒
閉路電視鏡頭可見，1名女子抱着小孩在近欄柵的車位附近停留，其後又站在整排車子前，當她們一轉身走向大樓，之前所站的位置突然塌陷。微博影片截圖
閉路電視鏡頭可見，1名女子抱着小孩在近欄柵的車位附近停留，其後又站在整排車子前，當她們一轉身走向大樓，之前所站的位置突然塌陷。微博影片截圖

生與死只是一瞬間的事，中國大陸網上流傳1段超驚悚影片，顯示1名女子抱着小孩從車位走出來，一離開剛才停留的位置，路面即出現塌陷，她連忙向前跑避過一劫，而附近的汽車都墜落到山坡下，畫面非常驚險！有網民更留意到事故發生一刻，正是昨日（26日）下午「14時44分44秒」，時間上連刷5個「4」字，更令人感覺到極不吉利。閉路電視鏡頭可見，1名女子抱著小孩在近欄柵的車位附近停留，其後又站在整排車子前，當她們一轉身走向大樓，之前所站的位置突然塌陷。

根據大陸媒體報道，湖南株洲一個小區昨日下午2時許發生路面塌塌事故。從閉路電視畫面可見，1名女子抱着小孩在近欄柵的車位附近停留，其後又站在整排車子前，當她們一轉身走向大樓，之前所站的位置突然塌陷，嚇得她立刻急步離開，附近的圍欄及車輛則墜落到斜坡下。+2ad當地消防人員表示，事故導致8輛汽車受損，幸未有造成人員傷亡，事故原因在進一步調查中。而鄰近塌陷位置的大廈住戶已全部撤離，並安排數百人在現場進行搶修加固工作，專家正在對地質情況進行勘察。

影片曝光後引起網上嘩然，有網民形容如同電影《死神來了》的情節，又指幸好抱着小孩的女子走得快，遲延1秒都未必能倖免；有人則表示，根據閉路電視記錄，道路開始坍塌一刻剛好是「14:44:44」，即出現5個「4」字，令人不寒而慄。

延伸閱讀：

巴西豪宅泳池底部完整倒塌　淹沒下層停車場　網民：偷工減料？

粉嶺貨車尾入停車場　女童突「障礙跑式」衝出　驚險一刻嚇壞網民

文章授權轉載自《香港01》

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