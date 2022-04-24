女搭地鐵遇「鹹豬手」 反手擒狼獲眾人讚賞

周五（22日），廣州地鐵內一名男子伸出「鹹豬手」，未料卻被受害女子反手擒住，並送往站內保安處。有目擊者支持女子行為，並稱「還好她沒有忍氣吞聲」。

事發於廣州地鐵珠江新城站內，據網傳影片顯示，一名女子抓住男子的衣服，送交給站內保安，並稱「他在地鐵上，我出來的時候，他摸我屁股。」

有目擊者介紹，當時下地鐵後聽到該女子說，被「鹹豬手」男摸了屁股，就直接抓著男子的衣服拎到保安那裡，「還好該女子沒忍氣吞聲，不然讓這種人越來越放肆。」

事件引發關注，網民評論，「看來是有些功夫在身上的」、「真的是老虎不發威，當我們女生是病貓」、「還是犯罪成本太低唄，讓一些男人肆無忌憚屢教不改」、「姐妹好樣的！一味的忍氣吞聲換來的是縱容」、「萬一遇到這種事情，要硬氣起來，因為罪犯們理虧且猥瑣」。

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文章授權轉載自《香港01》