快訊

想外派美國嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

一周內逾46萬人搶買防疫險 理賠增加超過10%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「老公智商140＋我顏值高」 她13年生7胎：不生浪費基因

聯合新聞網 / 綜合報導
中國一名網紅生13年生7胎。 圖擷自抖音
中國一名網紅生13年生7胎。 圖擷自抖音

中國大陸2021年以前長期實施計劃生育，超生即須繳納社會扶養費，依照不同地區，每胎從5萬至35多萬人民幣不等（約為新台幣20萬至150萬）。然而，一位大陸網紅不惜支付上百萬人民幣（約為新台幣450萬）的社會扶養費，也要生育7名子女，甚至直言「還可以再生！」。

現年36歲的大陸網紅張榮榮，2019年因升格當「七寶媽」在網上爆紅，甚至曾一次接到一百多條10萬人民幣的廣告邀約。她經常在抖音分享與七個孩子的生活片段，大談自身育兒經驗，影片中可看到孩子們按年齡排隊領紅包、與七個孩子一起逛超市、一次料理七個孩子晚飯等等畫面。

據張榮榮親述，她20歲便與丈夫成婚，13年內生了7個孩子。頭3年分別產下一女、一男，和一對雙胞胎男嬰。本沒有計劃繼續生育的她，意外在2016年再度懷孕，儘管婆家擔憂其身體不堪負荷，但看見二兒子相當期待弟妹的誕生，其不顧家人反對生下第五胎男孩。而後在2018、2019年又陸續產下一女、一男。截至2019年，她一共誕下5個兒子、2個女兒。

她不諱言道，由於丈夫是北京大學畢業、智商高達140的精英，加上自己顏值不錯，不生就浪費了。且據陸媒今日頭條報導，其丈夫家境優渥，她自身也經營自創品牌，跨足化妝品、珠寶和服裝業，經濟無虞才讓她能放心生育。

許多大陸網友見此紛紛表示羨慕，「生娃要有錢，像這樣的家庭就適合了」、「這是家裡有礦」、「我要有七個孩子我就餓死了」、「如果可以我也想生那麼多孩子」、「徹徹底底的炫富」、「有錢人」。

不過也有網友認為當七寶媽實在太辛苦了，「孩子可愛，但妳確實太辛苦了」、「這肚子得成怎樣了？」、「每年都在懷孕與坐月子之間」。

計畫生育 生育 網紅 抖音

延伸閱讀

小孩都看卡通？ 網曝平板打開就點「這個」

影／氣質祖母過77大壽 場面溫馨但他們的臉都怎麼了？

眼鼻下巴全不一樣！ 網紅迅猛龍特蕾莎直播中意外曝光真面目

九天玄女降落！「算命阿姨」復出等4年一夕爆紅 阿翰驚喜：3平台破紀錄

相關新聞

上海居民反覆現身新聞中疑為臨演？ 網笑：如有雷同實屬巧合

近期，上海金山「防範區」的小區採取「一戶一證」的方式，讓居民分時段到指定的超市採購物資。惟網傳一段新聞片段顯示，一名女住戶在片中多次出現，人物介紹字幕更一度顯示她是當地的書記。

恐龍沒完全滅絕？院士科普太驚人 「後代演化成雞鴨鵝等鳥類」

一則「院士稱恐龍沒有滅絕」的視頻火了。節目中，院士科普鳥類是恐龍的後裔。網友紛紛驚訝，平時吃的雞，竟是「恐龍的後代」。

「老公智商140＋我顏值高」 她13年生7胎：不生浪費基因

中國大陸2021年以前長期實施計劃生育，超生即須繳納社會扶養費，依照不同地區，每胎從5萬至35多萬人民幣不等（約為新台幣20萬至150萬）。然而，一位大陸網紅不惜支付上百萬人民幣（約為新台幣450萬）的社會扶養費，也要生育7名子女，甚至直言「還可以再生！」。

上海95歲老婦拒隔離大戰6警 夜間翻牆逃出被稱上海灘「佘太君」

上海嚴格執行疫情防控，一旦檢出陽性一律先拉到方艙醫院隔離。上海某社區95歲老太太被檢出陽性，拒絕被送入隔離點，她持掃帚驅...

防止上班偷懶？武漢公司下班前檢查員工手機電量 網：快辭職

日前，一位武漢網民發文稱公司上司發布群組公告，要求員工下班前將手機電量截圖，私下發給領導做檢查。該爆料人稱，公司效益近期不好，才開始這樣管理，這樣做的目的就是不讓員工上班刷抖音玩遊戲。事件經大陸媒體報道後，迅速登上微博熱搜。

連續九年救護 300歲「守護神」古樹死而復生

他把受傷的300年古樹看成一個患了重病的孩子照顧。不時鼓勵著：你看我忙活了這麼久，當作報答，你活下來給我看看。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。