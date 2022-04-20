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防止上班偷懶？武漢公司下班前檢查員工手機電量 網：快辭職
日前，一位武漢網民發文稱公司上司發布群組公告，要求員工下班前將手機電量截圖，私下發給領導做檢查。該爆料人稱，公司效益近期不好，才開始這樣管理，這樣做的目的就是不讓員工上班刷抖音玩遊戲。事件經大陸媒體報道後，迅速登上微博熱搜。
據了解，目前市面上發售的手機一般都有手機內各應用程式的耗電情況。該爆料網民稱，因為近期公司效益不好，上司擔心員工上班滑抖音，要求員工要在下班前要將手機電量應用截圖發給上司，有員工不願遵從，雖然未被處罰，但「以後工作不待見你」（留下負面印象）。
網民批評，「比裝監控更可怕」、「要是我肯定跑路」、「公司情況越難規矩反而越多。」、「攝像頭相比下太簡單了，這個程式還可以看到各個APP的使用電情況」、「我記得一個公司開始查考勤和KPI的時候就是走下坡路的時候」。
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文章授權轉載自《香港01》
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