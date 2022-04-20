聽新聞
test
0:00 / 0:00

防止上班偷懶？武漢公司下班前檢查員工手機電量 網：快辭職

香港01 / 撰文／蔡苡柔
手機示意圖。 圖／ingimage
手機示意圖。 圖／ingimage

日前，一位武漢網民發文稱公司上司發布群組公告，要求員工下班前將手機電量截圖，私下發給領導做檢查。該爆料人稱，公司效益近期不好，才開始這樣管理，這樣做的目的就是不讓員工上班刷抖音玩遊戲。事件經大陸媒體報道後，迅速登上微博熱搜。

據了解，目前市面上發售的手機一般都有手機內各應用程式的耗電情況。該爆料網民稱，因為近期公司效益不好，上司擔心員工上班滑抖音，要求員工要在下班前要將手機電量應用截圖發給上司，有員工不願遵從，雖然未被處罰，但「以後工作不待見你」（留下負面印象）。

網民批評，「比裝監控更可怕」、「要是我肯定跑路」、「公司情況越難規矩反而越多。」、「攝像頭相比下太簡單了，這個程式還可以看到各個APP的使用電情況」、「我記得一個公司開始查考勤和KPI的時候就是走下坡路的時候」。

延伸閱讀：

港女被上司追求無feel　列3行為嘆：肉酸想嘔　反被嘲太高估自己

下屬WFH拒聽電話　稱公事唔用私人手機　上司頭痕問可否當曠工

文章授權轉載自《香港01》

延伸閱讀

烏龍跑馬燈造成人民恐慌 黃子哲：華視出包 陳耀祥打包

回歸後新高 港逾2800公務員辭職、政務職辭職率達7成

個體工商戶新政 助台胞再創業

想辭職別衝動 他曝「裸辭必備要素」：不只存款要足

相關新聞

防止上班偷懶？武漢公司下班前檢查員工手機電量 網：快辭職

日前，一位武漢網民發文稱公司上司發布群組公告，要求員工下班前將手機電量截圖，私下發給領導做檢查。該爆料人稱，公司效益近期不好，才開始這樣管理，這樣做的目的就是不讓員工上班刷抖音玩遊戲。事件經大陸媒體報道後，迅速登上微博熱搜。

連續九年救護 300歲「守護神」古樹死而復生

他把受傷的300年古樹看成一個患了重病的孩子照顧。不時鼓勵著：你看我忙活了這麼久，當作報答，你活下來給我看看。

3歲女童險遭野猴拖走 臉部被抓傷母親嚇壞

據河南廣播電視台旗下新媒體《大象新聞》報導，重慶市城口縣衛星村一名3歲女童，19日傍晚在家門口玩滑板車時，背後突然竄出一...

31歲女不滿被逼婚怒逃家睡墓園 4年後父親見異狀痛哭

中國湖北一名31歲女子，因不滿父母單方面決定婚事憤而離家出走，父親在這四年期間不斷尋找女兒的下落。直到近日，女子才被發現...

菜？水果？ 陸封控區居民拆開「馳援物資大禮包」看傻眼

一位網民18日表示，「我小區封控已經快三周了，中間收到過四次政府大禮包，最近兩個是揚州人民馳援物資大禮包。非常感謝揚州人...

江蘇婦詆毀兒子前女友騙婚需賠禮道歉 網民：成功讓愛兒孤獨終老

江蘇南京有婦人因兒子與王姓女友分手，於是在網上發布詆毀女方的影片，更公開女方的個人信息。王某不堪影片帶來的生活困擾，向法院提出訴訟。最終，該名婦人需公開向王某道歉，並賠償精神損失費5000元（人民幣，下同，約新台幣23000元）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。