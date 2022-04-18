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江蘇婦詆毀兒子前女友騙婚需賠禮道歉 網民：成功讓愛兒孤獨終老

香港01 / 梁子傑
江蘇南京有婦人因兒子與王姓女友分手，於是在網上發布詆毀女方的影片。示意圖／ingimage
江蘇南京有婦人因兒子與王姓女友分手，於是在網上發布詆毀女方的影片。示意圖／ingimage

江蘇南京有婦人因兒子與王姓女友分手，於是在網上發布詆毀女方的影片，更公開女方的個人信息。王某不堪影片帶來的生活困擾，向法院提出訴訟。最終，該名婦人需公開向王某道歉，並賠償精神損失費5000元（人民幣，下同，約新台幣23000元）。

2021年年初，江蘇南京一張姓男子通過相親認識王某，兩人十分投契，不久後便與雙方父母見面並訂下婚約。張男母親對王某十分滿意，時常邀請對方到家中吃飯。兩人戀愛一段時間後因性格不合、爭吵不斷而分手，王某便主動退回禮物、紅包及結婚彩禮。

兩人分手後，張男母親心感不忿，於是在網絡發布詆毀王某的影片，在片中直指對方騙吃、騙喝、騙婚、騙錢，更公開女方的個人信息。王某自覺其正常生活、人格尊嚴受到極大傷害，為維護自身權益，王某向法院提出訴訟，要求張男母親公開賠禮道歉，並賠償精神損失費。

南京市雨花台區人民法院板橋法庭法官薜鵬表示，《民法典》第1024條規定，任何民事主體都享有名譽權，張男母親發表對王某貶低其社會評價的不實言論，明顯是損害其名譽權，且公布了王某的姓名、電話、地址等個人信息，對其生活造成侵擾。

經法院查明，王某不存在騙婚行為，兩人是因感情不和分手。雙方在法院的支持下達成調解協議，張男母親在某影片平台上公開向王某道歉，澄清事實，並賠償精神損失費5000元。

網民看法：

幸好沒有結婚，姑娘逃過一劫

讓我們恭喜王女士脫離苦海！ ！ ！ ！

有這樣的媽，她兒子還是一直單身比較好，可別禍害人家姑娘了

這個媽媽成功的讓自己的孩子孤獨終老了

這樣一搞，不說全網，最起碼四村八鄰都知道了，您的寶貝兒子就更難找對象了

希望公開這家信息，相親界遠離這家

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文章授權轉載自《香港01》

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