吉林大學宿舍封控逾月老師帶學生放風 網民：體驗蹲監獄的快樂

吉林省自三月初出現大量新冠病毒個案後，收緊防疫政策，吉林大學學生亦因疫情被封在宿舍超過一個月。上周六（16日），學校分批次安排學生排隊去操場活動透氣。

吉林大學分批次安排學生排隊去操場活動透氣，還安排保安維持秩序。有吉林大學學生在網上發佈影片，稱學校對學生進行核酸檢測後，發現沒有什麼問題，因此決定讓學生「出去放放風」。

有學生透露，學生需要提前報名，由老師帶隊，分樓層去操場活動透氣，由體育學院同學帶領大家做體操，而平均放風時間約一小時至一個半小時。

有學生表示，能出門肯定大家都很開心，同時也調侃，這樣的形式是「純（監）獄風」。不過，有網民認為此舉是將學生當成養牲畜，「有吃有喝就高興，退一萬步說牲畜也不是有吃有喝就高興的」、「很搞笑嗎？多悲哀啊。」、「你來宿舍關一個月，然後出去被放羊一次，試試有多高興吧」。

延伸閱讀：

疫情｜吉林省45天實現社會面清零 當局經驗：必須堅持動態清零

有片｜老婆懷孕 吉林男做「隔離膜」方便檢測 醫護誇「高科技」

文章授權轉載自《香港01》