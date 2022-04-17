貴州學生上課品酒一堂課喝高達30箱 老師：不喝完不准走

中國貴州遵義一段學生上品酒課的影片近日在網絡上走紅，有學生透露，一節課能喝掉二三十箱酒，老師甚至打趣道：「不喝完，不准走！」

片中學生其實來自茅台學院釀酒專業，在他們面前，並不只有書本、筆記，同時還擺放着各式各樣的酒，且是免費喝的，學生不用花錢，「上午喝白酒，下午繼續喝各種啤酒」。

一名宋姓學生透露，這種課不是每天都有，而是到了一定專業程度才會上，期間老師還開起玩笑，稱不喝完就不准他們走。現在就讀大三的她還表示，通過這些課程的學習，自己酒量提升了許多。

據悉，茅台學院為茅台集團舉辦並經教育部批准設立的非營利性全日制應用型普通高校，設置多種釀酒專業課，上課品酒為學生們的必修課。

對此，網友表示「沒點酒量，還真不敢上這個課程」、「品酒師不是不會喝進去的嗎」、「不是一般的神奇！神到培養醉鬼」、「酒量不是練出來的，先天最重要」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》