8年開80萬公里 司機向報廢車磕頭離別：謝謝養活一家人

車子不只是代步工具，如果又是謀生工具，意義更是重大，日前大陸河南有一名計程車司機，要送開了8年的計程車去報廢，這位司機在愛車中先是靜坐了數個小時後，下車後更是跪在車頭前「跟它深情離別」，網友看了也相當感動。

根據陸媒綜合報導，一輛陪伴了司機7-8年的計程車，在隔天即將被報廢處理，已經和愛車產生感情的司機先是在愛車上靜坐了數小時，回憶過去的點點滴滴，後來他下車後，走到車頭前面下跪，對著愛車磕頭3次，深情地和愛車離別。

司機表示，這台車已經開了80萬公里，但它卻從來沒有把它丟在路上，更是陪著他養活了一家人，期間也載了無數的客人，而車子將在隔天被報廢，司機為了感謝愛車這些年來的陪伴，才會選擇這種方式告別。

司機依依不捨地看著愛車，回憶著一起經歷過的點點滴滴。 圖／取自影片截圖

這份情誼也讓不少網友相當感動，紛紛留言「陪伴多年，總會有感情的呀」、「萬物都有靈的」、「東西只有是自己的，才會有所體會，家裡報廢過兩輛貨車，我爸都哭了」、「這是多年的老夥計」、「對生活的敬畏啊」、「為什麼我想起了海賊王裡的梅麗號」。