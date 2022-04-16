聽新聞
test
0:00 / 0:00
8年開80萬公里 司機向報廢車磕頭離別：謝謝養活一家人
車子不只是代步工具，如果又是謀生工具，意義更是重大，日前大陸河南有一名計程車司機，要送開了8年的計程車去報廢，這位司機在愛車中先是靜坐了數個小時後，下車後更是跪在車頭前「跟它深情離別」，網友看了也相當感動。
根據陸媒綜合報導，一輛陪伴了司機7-8年的計程車，在隔天即將被報廢處理，已經和愛車產生感情的司機先是在愛車上靜坐了數小時，回憶過去的點點滴滴，後來他下車後，走到車頭前面下跪，對著愛車磕頭3次，深情地和愛車離別。
司機表示，這台車已經開了80萬公里，但它卻從來沒有把它丟在路上，更是陪著他養活了一家人，期間也載了無數的客人，而車子將在隔天被報廢，司機為了感謝愛車這些年來的陪伴，才會選擇這種方式告別。
這份情誼也讓不少網友相當感動，紛紛留言「陪伴多年，總會有感情的呀」、「萬物都有靈的」、「東西只有是自己的，才會有所體會，家裡報廢過兩輛貨車，我爸都哭了」、「這是多年的老夥計」、「對生活的敬畏啊」、「為什麼我想起了海賊王裡的梅麗號」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言