家傳詭異啃咬聲3年 驚見木門遭咬爛變粉末 超肥美「兇手」現身

木製家具深受不少人喜愛，但一旦被蟲蛀就認真頭痕！台灣有網友上載照片，指自己家中採用和式裝潢，但入伙3年來都不時聽到從室門傳出詭異的蟲子啃咬怪聲，一直都找不到原因，直至近日「兇手」終於現身，原來是1條白色超肥美幼蟲，不禁讓他驚嘆「居然可以光靠啃木頭就活了3年」，其後網友指出，該條肥蟲的真身就是天牛。

該網民在facebook群組「爆系知識家」發帖，上載多張照片，只見1隻約拇指長度、乳白色的幼蟲，被人用鋏子夾着，由木框縫隙中拉出來，其蟲身節次分明，附近則有大量木材粉末。樓主表天，自從家中安裝了和式室門後，不時都發出蟲子啃咬聲，「3年多了，他終於冒頭了，請問這是什麼蟲？」。

其他網友看過照片都表示超誇張，「養得好胖」，紛紛競猜是什麼蟲。不少網友都亂拋答案，但也有人認真解答，表示「天牛的幼蟲，我上次孵了大概一年」、「讓我想到天蠶腳」又笑言「（蟲）探出頭來謝謝你多年來的照顧！」、「住了3年要收編了」、「區區一間和室3年啃不完，真是小鳥胃」。

「絕對係蛀木蟲，唔係普通白蟻嘅幼蟲」，「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗（Henry）接受《香港01》訪問表示，圖中的可能是蛀木甲蟲之一的天牛幼蟲，有機會在搬入新家具或新入伙時已經存在，牠們會不斷在木具中「挖隧道」，因而發出聲響。他指出，家中出現蛀木蟲很難杜絕，一旦發現只能換掉該批家具，因探測機都未必能找出其所在位置。對於樓主指3年都聽到蟲子啃咬聲的情況，鄭國鏗估計並非同一條幼蟲所為，認為木框內或有成蟲，因牠們定期就會脫變。

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文章授權轉載自《香港01》