人夫辛苦養家20年 親子鑑定揭3孩全非親生：要妻與孩子淨身出戶

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香港01 / 撰文/布萊恩
中國大陸1名男子為子女進行親子鑑定後發現，原來慘戴綠帽，全部兒女都非親生。示意圖/ingimage
中國大陸1名男子為子女進行親子鑑定後發現，原來慘戴綠帽，全部兒女都非親生。示意圖/ingimage

結婚20年以為擁有3名孩子，這個男人為一家五口的幸福生活而努力拼搏，到頭來卻發現原來慘戴綠帽，全部兒女都非親生，面對殘酷現實該如何反應？中國大陸1名男子為子女進行親子鑑後發現這個心酸的真相，登時情緒崩潰，於是求問是否能起訴妻子，要求對方給予「情感補償」，事件曝光後獲所有網民同情，「這個人到底有多慘…」。

大陸中央電視台節目《今日說法》日前報道，1名男子與妻子結婚20年，多數時間都外出工作，「努力奮鬥只為我們五口之家的幸福」，但由於最近聽到一些有關妻子的傳言，於是進行親子鑑定，才驚覺原來2名兒子及1名女兒全部都不是自己的親生骨肉，報告說明子女與他沒有血緣關係，他頓時崩潰，「我該怎麼面對妻子的背叛和這個遲來的真相？」

男子指出，其名下房產全是用他工作所得的錢建成，土地則屬父傳，而妻子在婚姻期間並無工作，求問：「能否要求妻子與她所生的3個子女淨身出戶、遷出戶口、和他們斷絕一切關係？能否起訴妻子，要求賠償20年來的精神損失、撫養子女的費用，並給我一定情感補償？」

《今日說法》引述律師表示，男子可以提出離婚訴訟，要求女方賠償子女撫養費用、不分財產，以及要求精神損害賠償，也可以申請女方返還撫養費，賠償金額由於法院判定，惟戶口遷移並非法院受理範圍。

事件曝光後，網友都同情男子的遭遇，直指是最糟糕的戴綠帽例子，又稱男子難免情緒崩潰，紛紛對他寄予無限同情，「這個人到底有多慘…」，又鼓勵他放眼將來的生活，稱既已揭破事實，不如利用現用資產好好過生活。

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文章授權轉載自《香港01》

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