女主播聚桂林「網紅一條街」展歌喉可月入20萬 網民批現代版行乞

廣西桂林近日出現「網紅一條街」，成群千嬌百媚的美女主播每天晚上都會在橋洞下扎堆直播，向觀眾展示歌喉，以及聊天互動等。據了解，這些網紅背後有團隊包裝運營，通過網友打賞，她們收入不菲，個別月入甚至可達20萬元人民幣（約90萬台幣），可謂相當「吸金」。不過該現象亦引起非議，有網民直指網絡直播打賞就是現代版的行街乞討，確實有煞風景。而在周一（11日）晚，桂林交警、城管部門對女主播涉嫌擾民的情況進行了現場整治。

這條「網紅一條街」其實就是桂林市西二環路，據網民爆料，近期每當入夜後至翌日凌晨，福利路與西二環路交叉處往北辰立交橋之間的4個橋洞下，就有不少美女主播扎堆直播，人數可多達20多人，歌聲亦此起彼伏，成為一道獨特的風景線。

據一名自稱是某傳媒公司工作人員的男子介紹，公司在該處開播已有數星期，多名主播皆是其同事，直播內容都是以唱歌為主的娛樂表演。而之所以選擇橋洞，是因為橋洞可以給主播們遮風避雨，避免戶外直播受到惡劣天氣所影響，加上該處位於市郊，唱歌也沒有擾民的問題，同時女主播蹲坐在橋洞下直播還會令人產生憐愛之感，拉近與觀眾之間的心理距離。

也正因此，這些主播們並非單打獨鬥，身邊圍繞着不少工作人員，例如一位主播與網友互動時談及自己投資失利、家遇不幸，情緒十分悲慟，工作人員遂在旁提醒她要克制情緒。據了解，該主播等人來自桂林陌盛文化傳媒有限公司，公司負責人田爽表示，每名主播都會配備一個運營人員，負責直播間的大小事務，而同行之間除了競爭，也會互相學習。

對於「錢途」，田爽介紹，公司人氣最高的是一名擁有30多萬粉絲的專職主播，月收入高達20萬至30萬元人民幣（約90萬至130萬台幣）；即使是人氣一般的新主播和兼職主播，收入也比普通打工來得多，因此吸引不少擅長唱歌的大學生、房產銷售、服務員等入行，與公司簽約合作。例如，一名有着1歲8個月孩子的媽媽在酒吧生意難以為繼後，決定做起直播，以給孩子更好的生活，結果兩天就令觀眾達到逾9000人，收入上千。現在，她以考慮以此作為固定職業。

對於這現象，網民並非人人受落，甚至認為這是現代版的行街乞討，傷風敗俗。不過也有人認為人們的生活和網絡時代緊緊地相連在一起，網絡直播作為一種新興職業，不失為解決就業問題的其中一項方法。

不過怎樣也好，西二環路已「好景不常」，周一晚，桂林交警、城管部門對女主播們涉嫌擾民的情況進行了現場整治，現場圖片顯示，被勸離的女主播紛紛收拾燈具和手機、音響等，和平地離開這片短暫存在的「樂土」。

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文章授權轉載自《香港01》