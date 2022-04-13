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新娘霸氣護夫持棍暴打婚鬧男 網讚：感覺新郎會很幸福

香港01 / 撰文： 布萊恩
中國大陸近日瘋傳一段新娘持棍護夫打退一眾婚鬧者片段。（影片截圖）
中國大陸近日瘋傳一段新娘持棍護夫打退一眾婚鬧者片段。（影片截圖）

婚禮少不免會有玩新郎環節，但中國大陸近日瘋傳一段新娘持棍護夫打退一眾婚鬧者影片，讓網友看到嘖嘖稱奇，直指是「最霸氣新娘」。

中國大陸近日瘋傳一段「新郎朋友婚鬧新娘持棍霸氣護夫」短片，綜合中國大陸媒體報道，事發於山東煙台市，周日（4月10日）一對新婚夫婦在接新娘回家路上，多名朋友突然上演婚鬧，持棍狀樹枝追打新郎。新娘見狀即一手抱腰護住新郎，一手持棍反擊，穿高跟鞋的她更多次起飛腳，身手靈活，將朋友們打得節節敗退，成功「護夫」。不過奇怪的是，新娘追打朋友期間，新郎竟一直笑容滿面。

花車司機接受傳媒訪問時指出，事發時由於吉時未到，故新郎新娘與朋友們在路上停車鬧了一下，「就感覺這個新娘特別猛，感覺新郎以後生活肯定特別幸福，這種被新娘保護的感覺特別好」。

片段於微博瘋傳，網友直指該新娘是「最霸氣新娘」，「真的太勇了，霸氣極了」、「這是我見過最霸氣的新娘啊」、「感覺新郎以後會很幸福，被保護的感覺很好！」、「別的不說，他老婆是真疼他」。

也有不少網友批評「婚鬧」做法，認為應該整治，「這一棍打的不僅僅是鬧婚，更是對這惡俗的亮劍」、「看著很解氣，這種婚鬧就應該及時被遏制，一點也不好笑」、「打的好，看著真解氣」、「就該這樣！鬧婚真的是非常可惡」。

中國大陸近日瘋傳一段新娘持棍護夫打退一眾婚鬧者片段，讓網友看到嘖嘖稱奇。（影片截圖）
中國大陸近日瘋傳一段新娘持棍護夫打退一眾婚鬧者片段，讓網友看到嘖嘖稱奇。（影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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