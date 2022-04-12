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確診愛滋病慘遭分手放棄事業 男單身5年後驚揭誤診

香港01 / 撰文： 安祖娜
劉男5年內接受至少3次愛滋病檢測，惟結果竟有不同，令他質疑早於5年前已遭誤診。（騰訊新聞圖片）
劉男5年內接受至少3次愛滋病檢測，惟結果竟有不同，令他質疑早於5年前已遭誤診。（騰訊新聞圖片）

確診絕症已經慘，更慘的是失去事業及眾叛親離後才揭發是誤診。大陸1名男子2016年被揭吸毒，經檢查後確診患上愛滋病，慘遭女友分手，更因病放棄事業，甚至被所住的社區居民歧視，一度打算自尋短見。沒料他之後再次接受檢查，愛滋病結果竟呈陰性，懷疑5年前誤診，決定循法律手段維權。當地衞健委得知事件後表示，已要求疾控中心調查。

大陸傳媒報導，居於湖南邵陽的劉姓男子2016年因有吸毒史，擔心患上愛滋病，自行到疾控中心接受檢測，當時結果呈陽性，令他非常絕望。男子被要求強制戒毒，確診愛滋病後更遭女友分手，至今仍然單身，又因病被迫放棄裝修事業，更被公開吸毒和患病史，遭其所住社區的居民歧視，因而一度有輕生念頭。

至2019年他到貴州遊玩時，被警方揭發吸毒，再次遭警方要求接受愛滋病檢測，惟結果竟是陰性。至強制戒毒結束後，他打算翻查2016年的檢測報告，可惜已經遺失，難以追究當時的檢測內容，為了確認自己是否患病，再次前往檢查，而結果仍是陰性，因而懷疑誤診。

劉男指，確診後的5年間，從未接受針對治療，事後曾將情況向當地的疾控中心及衛健委反映，惟對方未能明確解釋為何5年間竟有不同的檢測結果。他曾要求疾控中心就其個案公開道歉，並賠償經濟損失，惟雙方未能達成共識，於是決定循法律途徑維權，目前當地衞健委已要求疾控中心調查。

有負責治療愛滋病的醫生表示，目前仍沒有愛滋病自癒的案例，指出檢測結果不同事有蹊蹺，認為事件或存在不同可能。他估計「誤診」或因檢測機構處理樣本時出錯，或是檢測對象有意造假，稱曾遇過有接受檢測的人掛號後，在等採樣的過程安排身患愛滋病的人代替抽血「調包」，故意「製造」陽性檢測結果。不過他強調，實驗室會覆核檢測結果，出錯機率非常小。

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文章授權轉載自《香港01》

愛滋病 誤診 分手

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