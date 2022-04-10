快訊

本島唯一淨土淪陷？南投疑出現確診 縣府急開記者會

直播／張鳯書陪父親抗癌，悟出照顧者也需要愛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外國公司傳電郵祝「清明節快樂」 他傻眼：開玩笑吧？

香港01 / 撰文／謝茜嘉
4月5日，將軍澳墳場，市民趁着清明節上山祭祖。（香港01記者盧翊銘／攝影）
4月5日，將軍澳墳場，市民趁着清明節上山祭祖。（香港01記者盧翊銘／攝影）

不少人都覺得清明節是嚴肅、莊重的日子，並不適宜祝別人節日快樂，不過這個想法或許有錯。有打工仔於討論區發文表示，周二（5日）清明節有外國公司竟然傳送電郵祝他們「清明節快樂」，周三（6日）他上班打開電郵「真係嚇親」，質疑「咁大整蠱？」。不過其實去年就有大陸媒體表示，清明節既是祭祀祖先，也是人們踏青遊玩的歡樂節日，因此「清明節快樂」這句話並沒有錯。

該名打工仔於香港討論區以「祝我清明節快樂？」為題發文表示，與他們合作的外國公司「真係唔係流」，不知對方是「真心定點」，擔心遲些會再祝他們「盂蘭節快樂」。

有網民留言指出，「佢哋鬼節係上街扮鬼開party ，我哋鬼節係燒街衣同少出夜街……佢哋當鬼係自己友，梗係祝你清明節快樂啦！」、「外國人諗住放假都係喜慶節目」、「外國人唔識嘢，你應該話返畀佢知」、「拜先人都可以好快樂㗎，無乜問題，而且佢哋係老外，中國傳統佢哋又點會識」。

對於是否能祝別人「清明節快樂」，去年就曾發生一件讓網民議論紛紛的事。英國駐上海總領事胡克定（Chris Wood）去年於微博發文稱「祝大家復活節和清明節雙節快樂！」，但被大陸網民批評「不懂中國文化」及「辱華」，後來胡克定刪去「清明節」字眼，改為「祝大家復活節快樂」。

不過，陸媒《新民周刊》其後發布一篇評論文章表示，清明節既是慎終追遠，虔誠地祭祀祖先的日子，亦是人們親近自然、踏青遊玩、享受春天樂趣的歡樂節日，因此「清明節快樂」這句話並沒有錯。

延伸閱讀：

清明節10大禁忌│祭品講意頭、影相招凶險　兩類人易受陰氣入侵？

清明節飲食｜清明濕重忌海鮮筍　番薯菠菜8種去濕護肝食物附2湯水

文章授權轉載自《香港01》

清明節

延伸閱讀

陸電影產業 陷冰點時刻

雲林北港增1例確診 擔心家族感染匡列26人居隔

比去年多了4成！　清明連假首日國道車禍達到180件

謝金河：留意今年比去年更好的產業

相關新聞

外國公司傳電郵祝「清明節快樂」 他傻眼：開玩笑吧？

不少人都覺得清明節是嚴肅、莊重的日子，並不適宜祝別人節日快樂，不過這個想法或許有錯。有打工仔於討論區發文表示，周二（5日）清明節有外國公司竟然傳送電郵祝他們「清明節快樂」，周三（6日）他上班打開電郵「真係嚇親」，質疑「咁大整蠱？」。不過其實去年就有大陸媒體表示，清明節既是祭祀祖先，也是人們踏青遊玩的歡樂節日，因此「清明節快樂」這句話並沒有錯。

北京醫院太平間遺體擺3日收17萬 家屬斥：還收死者餐費

日前有民眾爆料稱北京三甲醫院太平間收費天價，更巧立各種名目收費。市民鄧先生（化姓）爆料，他的愛人2月中旬在家中離世，親屬們將她的遺體送到北醫三院太平間暫時存放，等待三天之後的火化，沒想到殯葬費竟高達3萬8,000元（人民幣，約新台幣17萬元）。

新聞疑出現靈異畫面網瘋傳 粉衣女子竟在鏡頭前憑空消失

該名婆婆身旁突然出現一名身穿粉紅色上衣的女子，女子快速地與婆婆擦身而過，然而女子竟然在走到婆婆身後突然漸變透明，憑空消失，其後在鏡頭後方再次出現，畫面相當詭異，即惹來網友猜想是否出現了靈異事件。

居家視訊會議時間誤會大！12pm寫成12am 網教這樣寫永遠不會錯

上班族日前發文指，一名同事早前安排線上會議，開會時間先後定為「11pm」和「12am」，他提醒對方中午12時應寫作「12pm」，對方卻堅持自己的寫法才正確，更反諷樓主「不知道如何看時間」。

女子被丟高速公路行走一小時片瘋傳！背後原因極冷血 網友轟蓄意謀殺

1名女子獨自在高速公路應急公路車道上行走逾1小時，原來是她與丈夫吵架後，被丈夫打完再丟在高速公路，更拿走了她的手機，令她求救無門。事件成為微博熱門話題，大批網友直斥女子的丈夫冷血、沒人性，質疑這根本是「蓄意殺人」

副校長巡課被誤當大學生點名提問「有沒有聽懂？」 老師傻笑道歉

上海同濟大學疫情期間採用線上教學模式，近日的一節網課卻迎來了一名身份特殊的「學生」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。