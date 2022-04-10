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北京醫院太平間遺體擺3日收17萬 家屬斥：還收死者餐費

香港01 / 撰文／蔡苡柔
有北京市民指，親屬遺體在北醫三院太平間存放三天，殯葬費竟高達38000元人民幣。 圖／微博
有北京市民指，親屬遺體在北醫三院太平間存放三天，殯葬費竟高達38000元人民幣。 圖／微博

日前有民眾爆料稱北京三甲醫院太平間收費天價，更巧立各種名目收費。市民鄧先生（化姓）爆料，他的愛人2月中旬在家中離世，親屬們將她的遺體送到北醫三院太平間暫時存放，等待三天之後的火化，沒想到殯葬費竟高達3萬8,000元（人民幣，約新台幣17萬元）。

殯葬業者則強調是經過合理程序承包，北京三甲醫院則強調是按民政局價收費。民政局則稱太平間收費是由醫院自行管理，演變成一場羅生門。

據北京新聞廣播微信公眾號「問北京」報道，鄧先生愛人過世後，他和女兒付殯葬費時，被價格嚇到，他們在太平間存放屍體不到三天時間，總共花費3萬8,000元。

他們一看收費項目，竟還包括吃飯的費用600塊（約新台幣2724元），工作人員表示那是給往生人的飯錢，鄧先生強調家裡人不在乎這些（習俗），想拿掉要價200元（約新台幣900元）的花圈和7,000元（約新台幣3萬1）的壽衣，但工作人員不肯，還表示不滿可以離開。鄧先生表示，生前愛人一年的工資兩天的喪葬費就花掉了，「就是五星級賓館也不用這麼多錢。」

北京市民鄭女士（化姓）也指出，在為自己的婆婆進行喪葬時，同樣是在北京三甲一院，也遇到類似的情況。鄭女士說，婆婆在北醫三院醫治無效去世後，被送去了北醫三院的太平間停放，三天後結算時，被告知要交將近2萬塊錢的殯葬服務費。

鄭女士表示，他看到收費項目有一個5,990元（約新台幣2萬7）的收費叫感恩致孝，「我到現在也不知道感恩致孝是什麼，讓我特別吃驚。還有一個800塊錢（約新台幣3632元）的叫鮮花引路。其他3,000元（約新台幣13620元）叫綜合服務，我到現在不知道這綜合服務裡邊是什麼」鄭女士批評，「老人們活著的時候勤儉一輩子，你讓他死了這麼厚葬幹嘛呀？」

對此，殯葬公司強調一切經過正常程序承包。北京三甲醫院總務處則指出，收費肯定是按照民政局殯葬管理條例來，「那個上面有規定的。有一個北京市殯葬行政事業收費一覽表，民政局有規定得按照那個來收費。」

北京市民政局則稱，太平間屬醫院自己管理，然後由殯葬公司承包，並不是民政局這邊直接負責的，「民政局這邊負責的是殯儀館本身，還有墓地本身」。對此，北京三甲醫院則稱會再核實相關資訊。

鄧先生等遺屬們則表示，希望政府部門出台更加細化的規劃，讓監管不留空白和死角，鄧先生說，國家應該有統一收費標準和監督，要讓人能死得起。鄭女士也認為，「國家需要有一個規定，不然老百姓死不起，老頭老太太都是工薪階層，他們工資不算低，也經不住這麼花啊。真是一個社會問題。」

鄧先生的帳單金額超過38,000元人民幣。（圖／問北京）
鄧先生的帳單金額超過38,000元人民幣。（圖／問北京）

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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