新聞疑出現靈異畫面網瘋傳 粉衣女子竟在鏡頭前憑空消失

無線電視城一直流傳着不少靈異故事，更有觀眾曾經在螢光幕上看來疑似靈體，多年來眾說紛紜。

近日網上就有一條無線新聞片段流出，片中可見一名婆婆正在接受訪問，受訪期間，該名婆婆身旁突然出現一名身穿粉紅色上衣的女子，女子快速地與婆婆擦身而過，然而女子竟然在走到婆婆身後突然漸變透明，憑空消失，其後在鏡頭後方再次出現，畫面相當詭異，即惹來網友猜想是否出現了靈異事件。

有網友就認為錄影機的確能夠錄到不同世界之事物，所以該名女子是靈體也不足為奇。不過只要細心看該片段就會發現其實是經過剪輯的。婆婆在受訪過程的其中一段bite被剪掉，再加上剪輯的效果，才會令該名女子在畫面中看似是靈異。

另一個證據就是在鏡頭後的小巴，在剪輯過後其位置明顯不同，可見這段影片不足以是靈異片段。有網友指出該片段應該剪走了不少，因為鏡頭後的物體都在剪輯前後都出現了改變。不過無線新聞片段中有人「憑空消失」的現象已非首次，曾經有新聞片段攝得一名男子在鏡頭遠處走到鏡頭前就突然消失，相信這也是因為剪接的原故。

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文章授權轉載自《香港01》