居家視訊會議時間誤會大！12pm寫成12am 網教這樣寫永遠不會錯

小朋友對時間沒概念可以理解，但對於一名成年人，準確地說出時間是基本常識。不過，有香港上班族日前發文指，一名同事早前安排線上會議，開會時間先後定為「11pm」和「12am」，他提醒對方中午12時應寫作「12pm」，對方卻堅持自己的寫法才正確，更反諷樓主「不知道如何看時間」。

樓主在臉書專頁「奴工處」投稿，表示因為疫情，最近全體員工均在家工作，毋須回公司，有同事打算安排線上會議，以商討日後的項目，原定開會時間為「11pm」，樓主當下大嚇一跳，還以為要晚上開會，直斥「不讓下班嗎？」，而同事後來將時間改為「12am」，更讓他感到困惑，「我再心想如果是指下午12點，應該是12pm嗎？」。

樓主其後私下問該名同事是否打錯時間，深怕有其他同事誤會以為要凌晨開會，並提醒對方改回正確的寫法，不料對方卻堅稱「沒誤會，12am是指下午12點」，更嘲諷樓主不懂得時間觀念，讓樓主哭笑不得，指「Sorry囉，我真不懂你可能不知道如何看時間」。

帖文引來熱議，許多在職場打滾多年的網民反指不論「12am」還是「12pm」，均有可能被誤會，因此使用「中午12點」和「12nn」才最準確，紛紛留言指「不要點醒他嘛，等其他都弄錯時間，看對方還會不會那麼堅持」、「叫他回去讀書啦，am pm都不知怎麼分」、「不知道如何分am pm，那就用24小時時間制囉」、「我永遠是寫12：00 noon（讀書時老師有教的）」。

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文章授權轉載自《香港01》