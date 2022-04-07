副校長巡課被誤當大學生點名提問「有沒有聽懂？」 老師傻笑道歉

上海同濟大學疫情期間採用線上教學模式，近日的一節網課卻迎來了一名身份特殊的「學生」。

近日，同濟大學數學科學院教授李雨生在給學生們上網課期間，副校長顧祥林進入線上課堂巡視，結果被誤當成學生。據網傳網課錄影片段顯示，原本正在認真講課的李教授見到有生進入線上會議室，於是點名到，「顧祥林是不是有什麼話講？」，這位「同學」連忙回答，「沒有，沒有，沒有」。

感到疑惑的李教授繼續問到，「有沒有聽懂？」、「是什麼原因，是用的什麼東西，為什麼是這樣的？」，這位「同學」就說，「您繼續講，我是來聽課的」。聽到這句回答，任課的李教授才反應過來問，「您是不是我們校長？」，得到肯定答復後，李教授尷尬地笑了笑並小聲道歉。

學生記錄下網課中老師和校長的對話。（瀟湘晨報）

這樣一次小風波被不少學生記錄下來，融洽的課堂氛圍還引發網民討論：

「笑死我了，顧祥林他聽懂了」。 「不認識校長的老師一定是好老師」。 「那麼，這個題校長到底是聽懂了嗎？」。 「好學校首先得有個好校長，點讚」。 「校長應該是真沒聽懂，畢竟隔行如隔山」。

對此，同濟大學有工作人員回應證實了此事，並表示顧祥林是分管教學的副校長，負責監督教學質量。一直以來學校都有督導體系，要求對線上教學質量進行監督，保證空中課堂的質量。

亦有學校教師說，李老師上課很專注，顧校長進入網課時可能把咪高峰打開了，李老師聽到有聲音就以為是不是學生有什麼問題，「顧校長還是很認真負責的，每個線上課程他基本都會巡一遍。他是中途進來的，李老師一下子沒反應過來是校長進來聽課，把他當同學了，因為是數學專業課，還是挺難的，所以老師會講解也很認真細緻。」

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